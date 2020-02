Lukačovič: Lidé si elektromobily nekupují kvůli životnímu prostředí | E15.cz

Majitel Seznam.cz Ivo Lukačovič se na twitteru pustil do kritiků elektromobility. Většina těch, kteří elektromobil vyzkoušeli, si jej podle něj chce pořídit a většímu rozšíření aut na elektřinu tak nyní brání jen vysoká cena.

Lukačovič se staví proti tvrzením, že elektomobilita je slepou uličkou. „Lidé, co si elektrická auta pořizují, to dělají málokdy kvůli životnímu prostředí. Ale proto, že jezdit elektromobilem je prostě úplně jiný level než klasické auto. Drtivá většina lidí, co znám, a měli možnost řídit elektromobil, si chce pořídit elektromobil. Pro ježdění po městě neexistuje nic lepšího,“ napsal Lukačovič. Proti tomuto trendu stojí nyní jen cena elektromobilů, dodal.

„Celý ten hon ‚odborníků‘ proti elektrickým autům bych asi přirovnal k době, kdy se majitelé koňských spřežení nedokázali psychicky vyrovnat s nástupem aut,“ napsal Lukačovič.

Proti většímu rozšíření elektromobilů se ve svém novoročním projevu postavil například nedávno zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera. „Dnes jsme v zajetí posedlosti elektromobility, o které už všichni vědí, že je to slepá cesta, jen se to bojí říct nahlas,“ řekl. Za hrozbu automobilového průmyslu označil elektromobily na konci loňského roku francouzský koncern PSA.

V loňském roce bylo v Česku registrováno 1229 nových elektromobilů a plug-in hybridů, tedy vozů se spalovacím motorem i elektronem, které je možné nabíjet ze zásuvky. Meziročně je to sice o čtvrtinu více, přesto elektromobily stále zaujímají jen několik desetin procenta českého automobilového trhu.