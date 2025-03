Pro dnešek jsou na Letišti Praha zrušené dva přílety a dva odlety spojů na lince do Düsseldorfu, pět příletů a odletů na trase mezi Prahou a Frankfurtem a dva přílety a tři odlety z a do Mnichova. „Jsou to všechny lety, které byly na dnešní den z našeho letiště do Německa plánované. Na ostatní letiště, kde je stávka, přímé spojení nemáme,“ uvedla Hejtmánková. Dodala, že na úterý nemá Letiště Praha hlášené žádné zrušené spoje s Německem.

V souvislosti s protesty v Německu nevznikaly dnes dopoledne na pražském letišti žádné komplikace, vyplývá z vyjádření mluvčí. Cestující podle ní se stávkou pravděpodobně dopředu počítali i díky tomu, že o ní informovala média.

K výstražné stávce se na výzvu odborového svazu Verdi připojili zaměstnanci na 13 letištích v Německu. Podle odhadu sdružení letišť ADV se dnešní celodenní protestní akce dotkne více než 560 tisíc lidí a zrušeno bude přes 3500 letů. V neděli se konala předem neohlášená stávka na letišti v Hamburku, která narušila cestovní plány více než 40 tisíc pasažérů.