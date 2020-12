Summit Partners koupí podíl v českém ShipMonku. Startup získá miliardy na evropskou expanzi | E15.cz

„Partnerství dále pomůže akcelerovat růst ShipMonku, rozvoj výzkumu a vývoje, náboru, vývoje řešení pro velkoobchody a mezinárodní expanzi, v rámci níž společnost plánuje otevřít své vlajkové evropské fulfillment centrum v Evropě,“ uvedla firma. Do výkonné rady ShipMonku zároveň nastoupí jednatel Summit Partners Christopher Dean a viceprezidentka Chelsea Jurmanová.

Poskytovatelé takzvaného fulfillmentu pro e-shopy skladují, expedují a doručují jejich zboží zákazníkům. Objednávky, na kterých ShipMonk pracuje, se zpracovávají ve vysoce automatizovaných skladech strategicky rozmístěných po Spojených státech, což zrychluje a usnadňuje dodání balíčků zákazníkům. Internetovým obchodům služba snižuje provozní náklady. Podle Bednáře se tak e-shopy mohou soustředit na zákazníka a marketing, místo aby se staraly o skladování a logistiku.

Bednář založil ShipMonk v roce 2014 a jeho tržby od té doby soustavně rostou. Letos firma očekává tržby přesahující 140 milionů dolarů, což znamená víc než stoprocentní meziroční růst. Tento vývoj je podpořen právě zvyšováním on-line prodejů. Počet obsluhovaných e-shopů se za poslední rok zdvojnásobil na víc než tisíc obchodů. „ShipMonk navíc rozšiřuje svou globální síť dopravců, a poskytuje tak dodatečné úspory nákladů na dopravu,“ uvedla firma.

We’re excited to announce our growth equity investment in @TheShipMonk, a tech-first provider of DTC fulfillment solutions that is helping SMB ecommerce merchants keep up with both increased demand and escalating service-level expectations. Welcome to #TheSummitPartnersNetwork!