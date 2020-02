Ženy ve startupech: UP21, ShipMonk, Behavee | E15.cz

Dominika Prekopová, UP21

UP21 je přední středoevropský inkubátor a investor, který nabízí startupům finance, kontakty a mentoring.

Dominika vystudovala mezinárodní obchod a bankovnictví na VŠE v Praze. Procestovala Ameriku a jihovýchodní Asii, kde několik let žila. V roce 2016 začala působit ve Vnitroblocku a stala se součástí pořadatelského týmu soutěže Startup World Cup & Summit, ve kterém dodnes působí jako hlavní koordinátorka. Rovněž se přidala do týmu UP21, kde má jako Community & Event Manager na starost mimo jiného organizace eventů a přednášek.

Dominika Prekopová, UP21

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu UP21?

V našem inkubátoru se každý měsíc konají různé akce. Od našeho založení jsme viděli už více než 1 600 projektů, které se k nám přihlásili, a máme za sebou příběhy těch úspěšných, které se dokázaly prosadit i na mezinárodním poli. Přišli jsme s konceptem kopilotů, lidí z řad prověřených profesionálů, kteří inkubované startupy provází na celé jejich cestě. Na konci dubna 2020 budeme již počtvrté pořádat náš hlavní event SWCSummit, na který se sjíždějí startupy a investoři z celého světa.

Proč Vás baví startupová scéna a komunita?

Baví mě uvolněná atmosféra startupů, jejich nadšení a energie. Všechno je dynamické, zároveň inovativní a jiné. Je také pokaždé úžasné pozorovat proces vzniku startupu od jeho prvních krůčků až po zásadní investice - je to svět plný příběhů, který mě nikdy nepřestane fascinovat.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Diverzita je důležitá v jakémkoli prostředí, nejenom v tom startupovém. Už jen proto, aby na projektech vznikaly diskuse na základě různých úhlů pohledu. V rámci našeho inkubátoru potkávám úspěšné ženy denně. Ve startupu SENS, který vyrábí proteinové tyčinky z cvrččí mouky, je například poměr mužů a žen padesát na padesát. A ještě lépe jsou na tom z tohoto pohledu ve startupu Spaceflow. V jejich týmu komunitních manažerů, který je v rámci firmy největší, působí z většiny ženy. Zároveň ale v mnoha jiných startupech vyrovnané zastoupení pohlaví stále chybí, především na pozicích zakladatelů. Myslím, že pro mnoho potenciálních founderek může startupový byznys na první pohled působit nepřístupně právě kvůli tomu, že jde spíše o mužský svět, ve kterém může být zdánlivě složité se prosadit. Věřím ale tomu, že potenciálně úspěšných ženských projektů existuje celá řada a je pouze potřeba jim dodat trochu odvahy, aby chtěly vkročit do neznámého světa.

Petra Tříšková, ShipMonk

ShipMonk je česko-americký startup, který poskytuje e-shopům veškeré služby v oblasti zajišťování objednávek.

Petra pochází z Prahy, kde vystudovala programování a informatiku. Po dokončení magisterského studia se odstěhovala do Londýna, kde se přes práci v kavárně stejně nakonec vrátila k IT a už se ho nevzdala. V týmu Dáme Jídlo vedla dříve celé vývojové oddělení.

Petra Třísková, ShipMonk

Co stojí za dosavadním úspěchem startupu ShipMonk?

Jsem v ShipMonku čerstvě, navíc cesta na Floridu mě čeká teprve teď v listopadu (každý ze zaměstnanců ShipMonku stráví část svého pracovního úvazku na Floridě – pozn. redakce). V každém případě to jsou lidé na obou stranách Atlantiku, jejichž úsilí a zapálení pro věc mě každý den udivuje. I přes časový posun, jazykovou bariéru a vzdálenost spolu dokážeme efektivně komunikovat a být na stejné vlně. Neustále přemýšlíme o tom, jak zefektivnit životní cyklus objednávek.

Proč Vás baví startupová scéna a komunita?

Můj hlas a zkušenosti jsou tu “slyšet” a nápady můžu převést do praxe během hodin a výsledky vidět hned potom. Změna netrvá věčně, protože se vyhýbáme dvaceti kolečkům plánovaní, analýz a schvalování. Taková letící kometa s sebou nese v závěsu i prostor pro chyby a špatná rozhodnutí, ale jejich následky můžeme podobně rychle i hasit, poučit se a příště to zkusit líp. Mám ráda svou volnost a startupy mi ji nechávají. Mám ráda kreativní a chytré lidi a startupové týmy jsou jich plné. Baví mě pulzující atmosféra v práci a startupy mi dovolují ji dokonce spoluutvářet.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Speciálně v technologických firmách, ve kterých se od studií pohybuji, a mužských vývojových týmech cítím velký potenciál spojení mužské ctižádostivosti a ženské pečlivosti. Také rozdílný způsob komunikace a snaha o vzájemné pochopení podle mě dokáže oběma stranám otevřít nové obzory a pohled na věc. Už v pravěku fungoval model žen-sběraček, které zachovávaly životně důležitý oheň a mužů-lovců, kteří zase (soustředění se na cíl) zajišťovali obživu pro přežití. Jedni bez druhých jednoduše nepřežili. Když si principy překlopíte do moderní “kanceláře”, uvidíte zázraky. Alespoň já je zatím vidím a baví mě je ukazovat svým kolegům.

Markéta Franke, Behavee

Behavee byla založena v roce 2018 s cílem vytvořit otevřenou personalizační, doporučovací platformu pro e-commerce.

Markéta se v IT pohybuje již od roku 1995. Poté, co skončila dlouhou mateřskou dovolenou (se třemi dětmi) začala pracovat v IT. Od programování až k vedení divize podnikových systémů. Během této práce se jí podařilo přivést na svět ještě své čtvrté dítě. Následně působila v Rusku. V roce 2012 se seznámila se svým současným manželem, zakladatelem organizace Chance 4 Children. Propadla myšlence pomáhat znevýhodněným dětem, a aby měla větší svobodu, rozhodla se o tři roky později odejít na volnou nohu a úročit své zkušenosti jako samostatná konzultantka.

Markéta Franke, Behavee

Co stojí za dosavadním úspěchem startupu Behavee?

Myslím, že to hlavní, co nám pomáhá, je otevřenost. Stavíme na bohatých zkušenostech, ale jsme otevřeni novým názorům a myšlenkám, zpětné vazbě, zkoušení a experimentování. Učíme se za pochodu a z chyb vlastních i svého okolí. Jsme asi správně namixovaný tým vlastníků, respektujeme silné stránky každého z nás a vzájemně se doplňujeme.

Proč Vás baví startupová scéna a komunita?

Zažila jsem v profesním životě nejrůznější situace, byla v nejrůznějších rolích a pozicích, ale startup je to můj první. Moc mě baví všechno nové, co to přináší, baví mě lidé v startupovém světě, baví mě to, že se každý den setkávám s věcmi, které neumím a chci se naučit. Baví mě tvořit a motivovat tým mladých lidí, kteří do toho jdou s námi, přestože jim nemůžeme platit jako korporace. Práce s lidmi, to mě baví nejvíc.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Můj příklad je asi dost ilustrující. Ideální jsou různorodé, diverzní, jak se dnes říká, týmy. Ženy přinášejí odpovědnost, důslednost, komunikaci, jsou většinou těmi, kdo propojují. Ale není to jen o ženách. Je to také o otevřenosti vůči různým věkovým kategoriím, vzdělání i schopnosti pracovat s různými národnostmi nebo s lidmi v různých lokacích. Pokud startup není otevřený a flexibilní i v těchto aspektech, tak si podle mě snižuje šance na úspěch.