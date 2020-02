Muskova Boring Company prorazila první ze dvou tunelů pod Las Vegas | E15.cz

The Boring Company založil v roce 2016 šéf společností Tesla a Space X Elon Musk s hodně neobvyklým cílem: odlehčit silniční dopravě v Los Angeles, která patří mezi nejhustší ve světových velkoměstech. Vynálezce Hyperloopu a StarLinku navrhl prorazit tunely, do kterých by se automobily dostávaly pomocí výtahu. Z bodu A do bodu B by pak byly převáženy rychlostí 200 kilometrů za hodinu, aniž by zahušťovaly povrchovou dopravu. Záměr je to jistě chvályhodný, ale rozpočet si sotva kdo umí představit.

Loni v květnu však Las Vegas Convention Center požádalo Muskovu firmu, aby pro ni postavila zredukovanou verzi nazvanou LVCC Loop. A stačilo nějakých padesát milionů dolarů a necelý rok, aby byl první tunel hotov.

Návštěvníci veletrhu v něm budou cestovat speciálními dopravními prostředky, které pojmou vždy šestnáct lidí. Zatímco teď cesta pěšky z jednoho konce výstaviště na druhý zabere patnáct minut, nový systém to zvládne za minutu. Přepravovat by měl 4400 osob za hodinu.

Druhý právě ražený tunel poslouží k přepravě automobilů, přesněji vozů Tesla Model X a Model 3. Celý systém LVCC Loop by měl být hotov v lednu příštího roku, aby mohl sloužil návštěvníkům veletrhu CES.

The Boring Company už má plány na obdobné tunely pod letištěm v Chicagu, v Los Angeles a také na spojení Washingtonu D.C. s Baltimorem. Provozuschopnost svého systému firma názorně předvedla v loňském roce ve zkušebním tunelu dlouhém 1,8 kilometru pod Hawthornem v Kalifornii.