Starship může vzlétnout už v polovině března | E15.cz

Nový prototyp Starship by mohl vzlétnout už 16. března. Vyplývá to z oficiálního požadavku, který společnost SpaceX zaslala Federální komunikační komisi, u níž si vesmírné společnosti licencují své lety. V rámci testovacího letu by měla nejnovější verze Starshipu vzlétnout do výšky 20 kilometrů a následně vzpřímeně přistát. Napsal o tom technologický web The Verge.