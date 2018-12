Na Gatwicku se zase nelétalo. Mohlo za to hlášení o dalším dronu | E15.cz

Kvůli stejnému problému se na druhém nejrušnějším letišti v Británii nelétalo od středečního večera do pátečního rána, což narušilo plány více než 100 000 pasažérů.V pátek ráno vedení letiště provoz obnovilo, přestože úřadům se nepodařilo problémové drony zneškodnit ani dopadnout jejich pilota či piloty.

Policie i šéf letiště během uzavírky hovořili o cílené sabotáži, neboť drony se objevovaly opakovaně a údajně vždy v okamžiku, kdy měla být ranvej opět otevřena. Před pátečním možným návratem byl dálkově ovládaný stroj naposledy na Gatwicku spatřen ve čtvrtek kolem 23. hodiny, uvádí agentura Reuters.

Média dříve informovala, že ve snaze zabránit dalším problémům byla na letišti nasazena vojenská technika, která zřejmě dokáže dron vystopovat a také narušovat komunikaci s osobou, která jej ovládá. "Máme tady teď opatření, s nimiž... bychom měli být v mnohem lepší pozici, abychom dron mohli sledovat a chytit," citovala televize Sky News Stevea Barryho z policie hrabství Sussex.

