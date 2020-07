Na předkrizovou úroveň se vrátíme až v roce 2024, tvrdí Air France. Propustí tisíce lidí | E15.cz

Francouzské aerolinky Air France a jejich sesterská společnost HOP! zruší kvůli kolapsu letecké přepravy po vypuknutí nemoci způsobené novým koronavirem 7580 pracovních míst. To je zhruba 17,5 procenta pracovní síly obou firem dohromady. Firma to uvedla po pátečním jednání s odbory. Aktivita v letecké přepravě se podle aerolinek dostane na úroveň z loňského roku nejdříve v roce 2024.

Air France by do konce roku 2022 mělo opustit 6560 zaměstnanců. Více než 3500 by však mělo být takzvaných přirozených odchodů, tedy případů, kdy lidé odejdou do důchodu a už za ně není přijat nový pracovník nebo po dohodě za odstupné. Společnost má 41 tisíc zaměstnanců.

Dalších 1020 pracovních míst má zaniknout v sesterské firmě HOP!, která má v současnosti 2420 zaměstnanců. HOP! je regionálním přepravcem se sídlem v Nantes. Také v tomto případě budou mít přednost dobrovolné odchody a odchody do důchodu, napsala agentura Reuters.

Air France upozornila, že v době vrcholu krize přicházela denně o 15 milionů eur (400 milionů korun). Zatím se zdá, že oživení bude pomalé, protože pandemie nebyla zažehnána a další vývoj zdravotní situace a rušení cestovních omezení je nejisté.

Air France tak očekává, že aktivita v letecké přepravě se dostane na úroveň z loňského roku nejdříve v roce 2024. Společnost získala od státu pomoc formou garance půjček až za sedm miliard eur, což jí umožní překonat krizi v krátkodobém období.