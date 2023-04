RegioJet zvyšuje laťku: 250 milionů za nové pohodlné autobusy | e15.cz

Pandemické pustoprázdno je pryč, autobusy se znovu plní cestujícími. Z blížící se hlavní letní sezony chce vytěžit co nejvíce i RegioJet. Dopravce podnikatele Radima Jančury vloží více než čtvrt miliardy korun do flotily dvou desítek nových dvoupatrových autobusů Setra s neobvyklou konfigurací dvou klasických sedaček + „VIP křesla“ přes uličku. Do těchto autobusů se mají vrátit také stevardky a stevardi, byť pouze dálkově prostřednictvím displeje.