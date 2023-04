České dráhy ztrácejí dotované linky kvůli levnější konkurenci | e15.cz

Na rozdíl od drobné meziroční ztráty je pro jednu z největších státních firem znepokojující především setrvalý trend vyklízení trhu ve prospěch soukromé konkurence. Dopravci typu RegioJetu či Arrivy si hodlají z trhu státem dotovaných linek, kterých je na kolejích v Česku drtivá většina, ukousnout daleko více.

„Je logické, že po určitou dobu bude docházet k poklesu našeho podílu, stejně jako k tomu došlo v ostatních zemích, které k liberalizaci služeb ve veřejné železniční dopravě přistoupily. Naším dlouhodobým cílem je udržet podíl v osobní dopravě v Česku na co nejvyšší úrovni. Jako optimální vnímáme rozsah mezi 75 a 80 procenty,“ uvádí mluvčí drah Vanda Rajnochová.

Ztráty jsou pro dráhy nepříjemné, zatím ale ne tragické, upozorňuje předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp: „Dráhy mají stále určitý rozsah kapacity, který mohou v dalším vývoji postrádat, aniž nastanou problémy s ekonomickou bilancí společnosti. Vše je v rukou objednatelů, kteří vždy zvažují poměr mezi náklady na vlakový kilometr a nabídnutou kvalitou.“

K liberalizaci trhů osobní i nákladní dopravy postupně přistoupila řada států Evropské unie. Zda ji stihnou dokončit do stanoveného roku 2033, je ale krajně nejisté.

„České dráhy jsou neefektivní moloch. V tendrech nabízejí až o dvacet procent vyšší ceny, tudíž prohrávají. Ne proto, že my bychom byli nějak zvlášť efektivní. Dráhy budou dál ztrácet, za deset let mohou mít padesát i méně procent trhu. Zbytek si rozdělí hlavně naše společnost a Arriva,“ domnívá se majitel soukromého osobního dopravce RegioJet Radim Jančura. Zatímco u linek provozovaných „na komerční riziko“, což je například tah Praha–Ostrava–Košice, už podle něj není kam růst, u dotovaných linek strop neexistuje.

Jak bude vypadat nová linka D pražského metra?

Video se připravuje ... Jak bude vypadat nová linka D pražského metra? • VIDEO Videohub

Jančurův podnik nedávno vyhrál prestižní soutěž o patnáctiletý provoz rychlíkové linky R9 mezi Prahou a Brnem, na které nahradí České dráhy od roku 2026. RegioJet uvedl, že soutěž vyhrál s nabídnutou cenou 4,94 miliardy, ČD měly soutěžit s cenou 5,86 miliardy. Jen na investicích vydá RegioJet za tuto linku tři miliardy. Pořídí za ně hlavně moderní nízkopodlažní jednotky polského výrobce Pesa konstruované pro státem požadovanou rychlost alespoň dvě stě kilometrů v hodině. Část trati by totiž do budoucna mohla být vysokorychlostní, například mezi Prahou a Kolínem.

„I prestiž je důležitým faktorem. Spojení Praha–Brno určitě nepatří mezi nejziskovější, ale je to jakýsi vlajkový spoj daného dopravce signalizující jeho význam a kvalitu. Z tohoto hlediska může být ztráta linky pro ČD bolestivá,“ upozorňuje Šíp. „Soutěž o provoz malého motoráčku, kterým jezdí jedna babička, je pro dopravce daleko bonitnější, neboť má o to větší poměr příjmu z dotací než z jízdného. Je to méně riskantní,“ potvrzuje Jančura s tím, že obsazenost vlaků v regionální dopravě se pohybuje jen kolem dvaceti procent.

Nejen o tento typ linek se bude dál ucházet také Arriva. „Připravujeme se na účast ve všech soutěžích, které budou vyhlášeny a které nám budou dávat po všech stránkách smysl. Okolo roku 2030 bychom chtěli držet podíl na trhu osobní železniční dopravy ve výši deseti procent,“ uvádí mluvčí Arrivy Jan Holub. Deník E15 oslovil i společnost Leo Express, která ale na dotazy nereagovala.

V příštích letech tak lze očekávat další pronikání soukromých dopravců na trh. Ryze pozitivní vliv by to mělo mít na snížení nákladů státu na zajištění dopravy, negativní dopad ale mohou pocítit někteří zaměstnanci Českých drah, domnívá se Šíp. Pro dráhy se stanou nadbytečnými, zdaleka ne všichni ale naleznou uplatnění u jiných dopravců.

Žádoucí by podle Šípa naopak byly úspory ve vedení drah: „I přes obrovský pokrok a stálou snahu managementu o zeštíhlení firmy jsou v drahách stále přítomny zbytky historické vrstevnaté struktury a z toho plynoucího přelidnění, což je nesnadné odstranit.“

Auditované hospodářské výsledky za loňský rok mají dráhy zveřejnit během dubna. Podle vyjádření generálního ředitele Michala Krapince pro E15 z letošního února by se měl výsledek skupiny, která předloni prodělala 1,6 miliardy, zlepšit o stovky milionů. Uvedené konkurenční společnosti zatím loňské výsledky nezveřejnily.