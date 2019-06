Negrelliho viadukt slaví 169 let. Přežití má zajistit obří rekonstrukce | E15.cz

Přesně 169 let v sobotu uplynulo od okamžiku, kdy byl proslulý Negrelliho viadukt v Praze uveden do provozu. Šlo o první železniční most přes Vltavu v hlavním městě, s 1110 metry je dosud nejdelším mostem v metropoli. Nyní však prodělává zásadní rekonstrukci, která mu má zajistit přežití. Dvouletá oprava má vyjít na téměř 1,5 miliardy korun. Ve fotogalerii se podívejte na průběh rekonstrukce.