Indigo Partners snižují podíl v aerolinkách Wizz Air | E15.cz

Indigo prodala institucionálním investorům 7,7 milionu akcií za cenu 52 liber za kus. Před prodejem vlastnila 15 milionů akcií. V pondělí akcie Wizz Air uzavřely na ceně 55,05 libry, dnes před polednem ztrácely více než čtyři procenta na 52,80 libry.

Stejně jako většina evropských leteckých společností i Wizz Air doufá, že cestování po roce omezujících opatření vynucených pandemií se obnoví v květnu. Rostoucí počet nových případů nemoci COVID-19 v některých částech Evropy ale zotavení ohrožuje.

V únoru počet cestujících Wizz Airu klesl meziročně o 87 procent. Aerolinky však měly dostatek hotovosti, takže se jim podařilo zvládnout pandemii lépe než většině konkurentům. Nadále také odebírají nová letadla a tvrdí, že mají finanční zdroje na to, aby přežily i v případě, že se letecký provoz letos neobnoví.

Akcie Wizz Air za poslední tři měsíce vzrostly asi o 13 procent, hlavně díky nadějím na obnovení cestování. Loni v dubnu přitom akcie firmy klesly až pod 22 liber.

Podle analytiků se evropské aerolinky v letošním roce více zaměří na cestování za odpočinkem. Očekává se, že jakmile to bude možné, lidé se budou snažit vyrazit na dovolenou, vzhledem k tomu, že kvůli pandemii jsou nuceni už asi rok zůstávat co nejvíce doma.

Poptávka obchodních cestujících zůstane slabá déle. „Vypravím se na jednodenní výlet z Londýna do New Yorku, abych se tam zúčastnil tříhodinové schůzky? Asi ne, takže budou nějaké dopady na obchodní cesty,“ poznamenal už dříve šéf společnosti IHG Hotels & Resorts Keith Barr. „Obchodní cesty se nad úroveň roku 2019 dostanou do konce tohoto desetiletí,“ předpovídá Stephen Furlong, hlavní analytik společnosti Davy, která se specializuje na správu majetku.

Tento trend nahrává právě nízkonákladovým aerolinkám, jejichž tradičními zákazníky vždy bývali spíše dovolenkoví cestující.

Evropské aerolinky spoléhají na takzvané očkovací pasy, od kterých si slibují, že jim letos pomohou rychle se zotavit. O podobě těchto pasů ale zatím není jasno. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) takový záměr prosazuje a už pracuje na digitální platformě, kde si cestující budou moci stáhnout data o svém aktuálním zdravotním stavu a absolvovaných testech, třeba právě na koronavirus.