Očkovací pas je v EU horké téma, do léta nemusí být hotov | E15.cz

Evropská komise by v nejbližší době měla oznámit návrh digitálních očkovacích certifikátů, které by mohly usnadnit cestování už v letošní letní sezoně. Podle její šéfky Ursuly von der Leyenové by obsahoval i údaje o testování neočkovaných či prodělání nákazy. EU tak chce zachránit kolabující cestovní ruch, který by další nevydařené léto jen velmi těžko ustál.

Unijní pas nemusí být do léta hotov

„Digitální zelený pas by měl usnadnit život Evropanů,“ tweetovala minulý týden Leyenová. „Cílem je umožnit jim postupně bezpečný pohyb po Evropské unii i mimo ni – za prací nebo turistikou,“ dodala. Na urychlené zavedení dokumentu naléhají hlavně Řecko, Španělsko či Portugalsko.

Cesta k němu ale nebude jednoduchá, některé země se obávají zveřejňování citlivých dat a hlavně diskriminace těch, kteří očkování být nemohou či nechtějí. Argumentují tím, že svobodu pohybu po bloku nemůže omezovat vakcinace.

„Respektování zásady nediskriminace je zásadnější než kdykoli jindy vzhledem k tomu, že očkování není povinné a vakcína ještě není široce přístupná,“ řekla podle listu Financial Times belgická ministryně zahraničí Sophie Wilmèsová.

Výhrady má i Francie, kde podle průzkumů stojí o očkování zhruba polovina dospělé populace. Opatrně se vyjadřuje i německé kancléřka Angela Merkelová. Problémem je i rozdílné tempo vakcinace v různých unijních zemích.

Kombinace etických, právních a technických obtíží vede některé lidi z branže k pochybám o tom, zda se podaří pas do léta uvést v život. „Na evropské úrovni to nebude fungovat, protože je to příliš komplikované a do června se to nezavede,“ citoval zmíněný britský deník Marca Corradina z on-line cestovní kanceláře Lastminute.com.

Server Euronews míní, že příprava dokumentu potrvá po zveřejnění návrhu nejméně tři měsíce, takže při optimistickém scénáři může být hotov na přelomu června a července. Některé země, jako jsou Švédsko, Dánsko či Nizozemsko, mezitím vyvíjejí vlastní digitální certifikáty. „Máme jednoduchý, bezpečný a univerzální model. Předpokládám, že očkovací certifikáty zavedeme do léta,“ prohlásil švédský ministr pro digitalizaci Anders Ygeman.

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí sdělil, že dává přednost pasu na unijní úrovni. Za alternativu považuje užší koordinaci se sousedními zeměmi.

Vlastní pravidla si určují i firmy

Jihoevropské země mezitím hledají cesty, jak nalákat očkované ze zemí mimo EU. Řecko a Kypr se už v půli února dohodly s Izraelem, že turisté s certifikáty o očkování mohou mezi nimi od dubna volně cestovat. Ministr turistiky Harry Theoharis doufá, že Atény brzy dosáhnou stejné dohody s Británií. „Technické záležitosti musí být dořešeny, ale politická vůle tu je,“ uvedl podle řeckých médií.

Podobně se vyjádřil i Kypr, který je rovněž připraven zjednodušit cestování očkovaným Britům. Ostrov zdůraznil, že od května umožní vstup občanům Spojeného království, kteří podstoupili vakcinaci preparáty schválenými Evropskou lékovou agenturou (EMA). Také Španělsko hovoří o zeleném koridoru pro očkované britské turisty, pokud nedojde k celounijní shodě.

Vlastní pravidla si stanovují i některé soukromé subjekty. Rozruch vyvolala německá společnost Alltours, jež vlastní hotelovou síť Allsun v několika turisticky atraktivních lokalitách. Od podzimu plánuje ubytovávat jen očkované. Britská Saga zase oznámila, že bude chtít potvrzení o plné vakcinaci po každém, kdo s ní bude chtít podniknout plavbu.