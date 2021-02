Pilotní škola F Air: Nakupujeme letadla. Až krize skončí, nebudou | E15.cz

Svět zažil bezprecedentní propad letecké dopravy, museli jste se vypořádat s řadou protipandemických omezení. Co bylo nejnáročnější?

Nejtěžší bylo promítnout opatření do provozu. Přijali jsme asi čtyřicet bodů, které nám samy o sobě zkomplikovaly činnost. Izolovali jsme studenty v jednotlivých skupinách. Nemícháme také instruktory se skupinami. Dřív se dělalo běžně, že instruktoři létali s žáky ze všech skupin. Dezinfikujeme všechny prostory a také letadla, pozemní personál je na home office. V první řadě šlo o to ochránit studenty i zaměstnance. To jsme zvládli. Za skoro rok máme jediného nakaženého studenta.

Obvykle vyučujete hodně zahraničních studentů, jak se vás covidová omezení dotkla v tomto směru?

Samozřejmě dost, protože kromě pár lidí nepřijel ze zahraničí nikdo. Bylo to dané omezeními na hranicích, ve druhé části roku i obavami studentů a jejich rodičů, kdy situace v Evropě nebyla úplně dobrá.

O kolik studentů jste loni přišli?

Loňský rok byl pro nás paradoxně historicky nejlepší a mohlo to být ještě tak o třicet procent lepší, kdyby nezasáhl covid. Velké zahraniční skupiny k nám stihly dorazit ještě před covidem a tyto studenty teď docvičujeme. Naplno se nás to ale dotkne v roce 2021, kdy se projeví diskontinuita. Nepřijelo zhruba devadesát ze sta plánovaných zahraničních studentů.

Můžete být konkrétnější co se týká hospodářských výsledků ?

Nechci říkat přesná čísla, ale oproti roku 2019 jsme rostli o desítky procent.

Co tedy čekáte od letošního roku?

Řekli jsme si, že je pro nás rokem „přechodu“. Od poloviny loňského roku hodně pracujeme na oblasti business developmentu, marketingu – to jsou nové věci, které jsme se díky covidu naučili. Získali jsme i nové klienty, ale ti samozřejmě nevyváží obrovský úbytek těch zahraničních. Náš cíl je nespadnout do červených čísel a být plně připraveni na další růst poptávky po pilotech, která určitě přijde.

Počty uchazečů o profesionální výcvik klesají, co zájemci o hobby létání?

Trend je opačný. Česko je historicky letecký národ, je tu téměř deset tisíc soukromých létajících strojů a zhruba deset tisíc pilotních licencí. Na těchto zákaznících jsme ostatně F Air vybudovali. Máme tu také desítky leteckých škol a 180 letišť, to je úplně unikátní. Dnešní doba tomu paradoxně přeje. Jsou tu noví zájemci o létání a ti, kteří už létají, nyní létají více. Létání totiž ubyla konkurence ze strany dalších možností zábavy.

Lidé nemohou jet k moři, na lyže, na jachtu, a tak začali více finančních prostředků i času věnovat létání, které jde dělat lokálně. Letecký výcvik a soukromé létání se nijak neomezilo, i PES 5 nám umožňuje, aby se setkali dva lidé – instruktor a pilot. Daří se nám také vymazat stigma, které měl kdysi golf, a sice že létání je něco luxusního.

Létání přesto není právě nejlevnější koníček...

Lidé už začínají chápat, že soukromé letadlo může mít hodnotu lepšího auta. Samozřejmě když mám svůj „prouďák“, který doletí za moře, je to dost peněz, ale malá vrtulová letadla jsou úplně jiná cenová kategorie. Navíc letadlo nemusím rovnou vlastnit, mohu si je půjčit. Nyní máme kolem čtyřiceti nových klientů, kteří před čtyřmi měsíci ještě vůbec netušili, že by chtěli létat. Licence na malá letadla stojí jako dovolená pro dva lidi na lyžích.

F Air je i prodejcem letadel, projevil se rostoucí zájem o „malé“ létání na poptávce po nových strojích?

Oživení určitě cítíme i v této oblasti. Lidé si zvykají, že vedle létání pro radost je to i velmi efektivní dopravní prostředek.

Lze nyní na nákupu letadel oproti předkrizovému období ušetřit?

Ne. Globální výrobci jako Tecnam, Piper, Cessna zdražují kolem pěti šesti procent a vůbec se toho nebojí. Jsou si vědomi, že žádná letecká škola nemůže přerušit kontinuitu a soukromí piloti létají dál. Nezlevnily ani second-handy.

Mezi zahraničními frekventanty vaší školy tvoří dvě velké skupiny Číňané a Kazaši. Odkud přicházejí další zákazníci?

Jednáme se zákazníky vesměs z celého světa. Hodně se soustředíme na Blízký a Dálný východ a na Afriku. Nyní zahajujeme spolupráci se zákazníky z Jižní Ameriky.

Jde vždy o spolupráci s univerzitami?

Ne. Například v Číně jde o dohody přímo s aerolinkami Sichuan a Shandong. Spolupracujeme i přímo s leteckými dopravci v Evropě. Chodí k nám ale i řada individuálních studentů, prošli nám tu lidé z 47 zemí světa.

V minulosti se mluvilo i o vaší dohodě s China Eastern Airlines. Jak tato spolupráce dopadla?

Již rozběhnutý proces zastavil COVID-19. Zástupci aerolinek měli dorazit na audit, který je prvotním krokem pro poslání studentů, plánovaný na 27. března 2020. Ale covid zavřel hranice. Certifikát od čínského leteckého úřadu sice máme, ale i tak se aerolinky chtějí přesvědčit, že jsme ta pravá firma. Na audit se stále čeká.

China Eastern i Sichuan Airlines loni na konci ledna ukončily provoz linek do Prahy. Může to nějak ohrozit navázanou spolupráci?

Nemyslím si. Za to, že se linky zavřely, může do velké míry covid. Čínské aerolinky v zahraničí ořezaly úplně všechno, nejde jen o Prahu. Čína se letos stane největším leteckým trhem na světě, ročně cvičí pět tisíc nových pilotů, z toho půlku v zahraničí, doma na to nemají kapacity. Příslušný certifikát od čínských úřadů přitom drží jen zhruba dvacet zahraničních leteckých škol.

V době loňské cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan byla vaše společnost zmiňována mezi těmi, které pocítí čínskou pomstu. Sám jste tehdy říkal, že vám čínští partneři hrozí pozastavením spolupráce. Jak to dopadlo?