První cybertrucky po čtyřech letech míří k zákazníkům | e15.cz

Na českých webových stránkách výrobce automobilů Tesla nově přibyla časomíra, která odpočítává oficiální zahájení předávek. Akce ve výrobně vozů Cybertruck v texaském Austinu začne v 15.00 místního času, tedy kolem deváté večer toho tuzemského. Očekává se, že na ní společnost odhalí kromě dojezdu a výkonnosti baterie také cenu, za kterou pustí nejnovější model na trh.

Automobiloví experti ji u verzí s pohonem na všechny kola odhadují na minimálně 80 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes 1,7 milionu korun. Podle informací The New York Times by časem měla být také dostupná verze s pohonem dvou kol za přibližně 50 tisíc dolarů, na levnější verzi si ale zájemci budou opět muset počkat.

Čekací doba na první cybertrucky přitom z původního Muskova dvouletého odhadu vystoupala na čtyři. Jedním z hlavních důvodů měla být geometrická karoserie z takzvaného ocelového exoskeletu, kvůli které Tesla musela přijít s novým výrobní procesem. „Pokud budeme mít štěstí, zvládneme uskutečnit několik dodávek ke konci roku, ale očekávám, že produkce se ve velkém objemu rozeběhne až v roce 2022,“ doufal tehdy Elon Musk.

Kromě odolné karoserie sliboval u vozu Cybertruck také nerozbitná okna, jejich test z roku 2019 v přímém přenosu se ale příliš nepovedl. Na předním i zadním okně se prakticky ihned po zásahu ocelovou koulí objevily rozsáhlé pavučiny a prohlubně. „Alespoň neprošla skrz naskrz,“ komentoval se smíchem tehdy lehce překvapený Musk.

Zájemci o cybertruck si doposud mohli vůz rezervovat na webových stránkách Tesly, během jednoho z hovorů s investory Musk uvedl, že na auto čeká kolem milionu lidí. Rezervace s vratnou zálohou 100 dolarů ale neznamená, že si ho nakonec musí lidé koupit. Analytik investiční skupiny Wedbush Dan Ives pro The Washington Post odhadoval rezervace na zhruba dva miliony zájemců, k samotnému nákupu ale podle něj dojde u přibližně 40 až 50 procent z nich.

Tesla původně vložila do obchodních podmínek k cybertruckům hrozbu pokutou ve výši 50 tisíc dolarů v případě, že by se jejich noví majitelé pokusili během prvního roku vůz prodat. Chtěla tak zabránit případným spekulantům v přeprodávání vozů za přemrštěné ceny. Ustanovení ale následně bez dalšího vyjádření z předobjednávek vymazala.

Musk v rámci propagace cybertrucku letos v říjnu ve voze dorazil do jednoho z nejúspěšnějších amerických podcastů Joe Rogana. Vysvětlil, že vůz prošel testováním neprůstřelnosti ve stylu Al Caponeho ze samopalu Thompson z dvacátých let minulého století. Rogan se následně vůz pokusil prostřelit šípem. Jeden z nejvýkonějších luků, který střílí rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu, ale karoserii prakticky nepoškodil.

Reakce na nejnovější vůz Tesly zůstávají kontroverzní, a to hlavně kvůli neobvyklému designu. Redaktor webu Autotrader.com Brian Moody ho označil za futuristický z pohledu sedmdesátých let s odkazem na film z roku 1976 Loganův útěk. Na veřejnost se také dostaly informace, že velká část designérů Tesly podobu cybertrucku odmítala a dokonce začala pracovat na jeho alternativní podobě. „Většina lidí tady ve studiu to nenáviděla,“ komentoval šéfdesignér Franz von Holzhausen.

Své fanoušky si ale vůz našel. V Česku například vznikla sbírka přes Donio příznivců elektromobility a Elona Musku. „Jsme elektrofanoušci, kteří se odhodlali nečekat na cybertruck v EU a prostě si ho chceme dovézt sami,“ uvedla skupina na stránce sbírky. Peníze však následně dárcům vrátila a změnila cíl sbírky na cestu do texaského Austinu ve výši 400 tisíc korun. Ke dni akce měla vybráno 58 tisíc korun.