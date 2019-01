Němci zdražují mýtné. Kamiony na elektřinu ale po dálnicích pojedou zadarmo | E15.cz

První den v roce bývá hranicí mezi časem minulým a budoucím. V předešlém Zpětném zrcátku jsem se věnoval novoročním předsevzetím a času budoucímu. Nebylo by to ale Zpětné zrcátko, kdybychom se do něj na poslední chvíli neohlédli po posledních hodinách a dnech roku 2018. Všude kolem nás se vznášejí jak křídla motýlí nezapomenutelné výroky různých existencí, které se samy považují za nezapomenutelné, i činy nás všech, na něž bude také těžké zapomenout. Je to pozoruhodný kaleidoskop, jak záhy poznáte.