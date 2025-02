Nová Mazda 6 se má prodávat i v Evropě. Prohlédněte si ji na živých fotkách

V polovině srpna se totiž na světě objevila informace, že „nová Mazda EZ-6 bude prvním globálním elektrickým vozem Mazdy“. Potvrdila to i sama automobilka. Zejména v Evropě, kde se japonská značka potýká s přísnou emisní legislativou, by se automobilce nový elektrický model nepochybně hodil, protože by s ním snížila své flotilové emise.

Elektrická Mazda EZ-6 by v našich končinách mohla konkurovat elektrickým vozům jako BMW i4 nebo Tesla Model 3 a nahradit odcházející Mazdu 6 se spalovacím motorem. I v Česku přitom vzbudila velký zájem, protože ačkoli je na elektřinu, má specifickou vlastnost, o níž se v minulosti často spekulovalo – je první „šestkou“ s pohonem zadních kol.

Aktuálně novinka zatím vstupuje na čínský trh a už se objevuje v showroomech místních prodejců, díky čemuž si ji můžeme prohlédnout na nových fotografiích. Z Číny se do světa rozšířila živá galerie elegantního šedého kousku s luxusním interiérem s hnědou kůží, který vypadá opravdu lákavě.

V Číně se Mazda EZ-6 začne oficiálně prodávat už 25. října a podle zatím známých informací by se ve zbytku světa mohla začít nabízet ještě letos. Jsme zvědaví, zda se s ní setkáme i v Evropě. O všech důležitých informacích vás budeme ihned informovat.