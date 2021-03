Novinka AUTO JAROV: Program referenčních vozidel Audi Approved Plus | E15.cz

Společnost AUTO JAROV, s.r.o. přináší od 1. března 2021 na český trh absolutní novinku, kterou je program referenčních vozidel Audi Approved Plus (APP). Zákazníci v něm najdou zánovní vozy značky Audi, obvykle do dvou let stáří. Prodej bude realizován v největším autosalonu Audi v České republice v Praze 4 Kunraticích. Na několik otázek k programu Audi Approved Plus jsme se zeptali Pavla Šlechty, manažera prodeje AUTO JAROV Kunratice.