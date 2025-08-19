Akcie zbrojařů jsou po washingtonských jednáních Trumpa a Zelenského v červených číslech
Evropské akcie v úterý mírně posílily, když globální trhy reagovaly pozitivně na výsledek pondělních jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropských lídrů v Bílém domě. Výhled možného uzavření míru však nepotěšil investory do akcií evropských zbrojařů, kteří napříč svými specializacemi evidují výrazný propad hodnoty.
Panevropský index Stoxx 600 otevřel den silným růstem, před 11.00 SEČ (CET) připisoval 1,78 procenta, většina sektorů se pohybovala v kladných hodnotách. V ostrém kontrastu s tím si však však vedly zbrojařské tituly, které reagovaly na zprávy z Washingtonu. Index Stoxx Europe Aerospace and Defense ztrácel hned ráno 1,4 procenta, před obědem korigoval na ztrátu 1,0 procenta.
Akcie německého výrobce tankových součástí Renk hned ráno klesly o 6,5 procenta, italský koncern Leonardo propadl o 5,5 procenta, švédský Saab odepisuje zatím 4,67 procenta, německý Rheinmetall propadl o 3,3 procenta.
Politický posun
Trump po jednáních uvedl, že mírová jednání mohou probíhat i během bojů, a ustoupil tak od dřívějších výzev k příměří. Dodal, že bezpečnostní záruky Ukrajině „poskytnou“ evropské státy „v koordinaci se Spojenými státy“.
Zelenskyj oznámil, že balík bezpečnostních záruk – který má zahrnovat i masivní nákup amerických zbraní – bude „formálně stvrzen na papíře během příštího týdne až deseti dnů“.
Trump rovněž řekl, že se připravuje setkání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a Zelenským, po němž má následovat trilaterální schůzka, do níž se zapojí i on sám.
Asijsko-pacifické trhy v noci obchodovaly smíšeně po poklesu na Wall Street. Futures na americké akcie se v úterý ráno snížily, investoři čekají na vystoupení představitelů Fedu tento týden.
Centrální bankéři z celého světa se sejdou ve čtvrtek v Jackson Hole ve Wyomingu na každoročním ekonomickém sympoziu Fedu. Investoři vyhlížejí signály od šéfa Fedu Jeroma Powella ohledně dalšího postupu na zasedáních do konce roku.
Podle nástroje FedWatch od CME trh nyní počítá s 83procentní pravděpodobností, že Fed na zářijovém zasedání sníží sazby o čtvrt procentního bodu.