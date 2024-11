Zatímco přímé vlakové spojení Česka s Chorvatskem, které provozovala společnost RegioJet, je již minulostí, nyní si tuzemští turisté budou moci vyrazit přímým vlakem na rekreaci k Baltskému moři. A to nejen v létě. Nový spoj s názvem Baltic express poprvé vyjíždí z Prahy do polské Gdyně již v polovině prosince. Právě ten má přinést ještě větší zájem českých turistů o cestování do Polska. Postupné zkvalitňování infrastruktury zvedá i vytíženost tamních přístavů.