Obchodní války drtí letecké dopravce. Jejich zisk se sníží o desítky miliard | E15.cz

Obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, které IATA uvádí jako hlavní důvod poklesu trhu, velmi tvrdě dopadají hlavně na nákladní dopravce. Nákladní segment přitom v minulých letech rostl: v roce 2017 meziročně o deset procent, loni o 3,4 procenta. Letos IATA očekává stagnaci trhu, jehož současné těžiště leží v Asii. Ta vytváří asi čtyřicet procent obchodu v nákladní dopravě.

„Vývoj je letos čistě negativní. Potíže nákladních dopravců způsobené protekcionistickými opatřeními a obchodními válkami mohou být vykompenzovány segmentem osobní dopravy. V Asii pozorujeme enormní růst poptávky, Čína se do pěti let stane největším trhem světa, Indie do deseti let třetím,“ řekl stanici CNBC šéf IATA Alexandre de Juniac.

Trh nákladních dopravců prudce klesá i v Evropě. IATA viní z poklesu brexit a s ním spojené obchodní nejistoty. Evropským nákladním dopravcům v dubnu klesla poptávka meziročně o více než šest procent.

Nákladní i osobní dopravci zároveň čelí rostoucím cenám paliva, řada z nich i proto v nedávné době zkrachovala: jen loni to bylo přes dvacet většinou nízkonákladových aerolinek, například německá Germania. Na rozdíl od nákladních dopravců se ale těm osobním letadla nevyprazdňují, cestujících naopak mírně přibývá: v dubnu globální poptávka meziročně narostla o čtyři procenta.

Nejen dopravci, ale celý letecký průmysl zažívá krušné období. Podle americké poradenské společnosti Teal Group letos trh poroste prakticky jen díky rostoucím dodávkám vojenských stíhacích letounů. Všechny ostatní segmenty buď stagnují, nebo klesají.

Hodnota dodaných bojových letounů loni meziročně narostla o čtyři procenta. Letos to má být 24 procent. To by znamenalo nejlepší výsledek od roku 1992.

„Bojovým letounům se daří skvěle, právě díky tomuto segmentu bude moci růst celý letecký trh i letos,“ okomentoval to pro magazín Aviation Week viceprezident Teal Group Richard Aboulafia. K důvodům patří zvyšující se dodávky stíhaček F-35 amerického výrobce Lockheed Martin a globální růst výdajů na zbrojení.