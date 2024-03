„Je to týden bezprecedentního rozšíření přímých mezinárodních vlakových spojů z a do Česka,“ říká výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců (SVOD) Petr Moravec. Nové druhy spojů je podle SVOD možné využít například také k dopravě vlakem z Prahy až do Londýna s jedním přestupem právě v Bruselu. Taková cesta až do Velké Británie by ale zabrala zhruba dvacet hodin.

Železniční spojení Prahy s hlavním městem Belgie jich zabere patnáct. Pokud tedy souprava nenabere zpoždění, jako se to stalo při její premiérové cestě. Namísto krátce před jedenáctou hodinou dopolední dorazila o 45 minut později.

Kudy vede prodloužené spojení dopravce European Sleeper

Ceny za tento druh dopravy ale nejsou v porovnání třeba s leteckou radikálně nižší. Alespoň pro ty pasažéry, kteří by její výhody chtěli využít naplno. Jízdenky lůžkovým vozem je možné pořídit od 159 eur (čtyř tisíc korun). Lehátková úprava vychází o 50 eur (necelých 1300 korun) levněji.

Za příplatek je k dispozici i snídaně, jak dokumentuje na sociální síti X svou cestu z Londýna přes Brusel do Prahy známý železniční publicista Mark Smith. Jednosměrnou jízdenku na sezení lze ale pořídit už za 39 eur (985 korun).

Regiojet posiluje spojení s Ukrajinou

Organizace European Sleeper, která vznikla loni ve formě hospodářského družstva, má ale se svým projektem ještě dalekosáhlejší plány. V příštím roce chce nočním vlakem propojit Amsterdam s Barcelonou, jak již dříve informoval britský server Independent.

Na obrodě nočního vlakového cestování se ale podílí také český Regiojet. Od středy začne vypravovat druhou přímou linku na Ukrajinu. Nové spojení vede přes Slovensko do Zakarpatské oblasti do města Čop, ceny jízdného začínají na 495 korunách.

Takový rozvoj železniční dopravy je obecně podle listu Financial Times trendem, který postupně začíná prosazovat stále více evropských zákonodárců v představě, že kontinentu pomůže se snižováním emisí skleníkových plynů. Za předpokladu, že cestující začnou používat vlaky na úkor letadel.

Ke změně tohoto chování mají přispět i některé restrikce. Nedávno například Španělsko po vzoru Francie představilo návrh, který by částečně zakázal lety na krátkou vzdálenost. Nizozemsko a Dánsko navíc mají plány na vyšší zdanění letecké dopravy, popisují FT.

Dodávají, že zákonodárci by měli ale brát v potaz popularitu levného létání a také skutečnost, že životaschopných alternativ letecká doprava v Evropě stále moc nemá. Jak navíc napsal server Zdopravy, jak na pasažéry Regiojetu, tak European Sleeperu čekají starší, mnohdy desítky let staré vozy.