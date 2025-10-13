Na východním Slovensku se srazily rychlíky, bylo zraněno 91 lidí
Na východním Slovensku se v pondělí dopoledne srazily dva rychlíky, informovali záchranáři, policie i národní vlakový dopravce ZSSK. Srážka dvou rychlíků na východním Slovensku si vyžádala 91 zraněných, z toho sedm lidí utrpělo těžká zranění. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok za předběžnou příčinu neštěstí označil pochybení jednoho ze strojvůdců.
Zatím nemáme hlášené oběti na životech, doplnil Šutaj Eštok na tiskové konferenci se Šaškem a s ministrem dopravy Jozefem Rážem poté, co hlavní zásah záchranářských složek skončil. Podle Šaška vedle nejvážněji zraněných utrpělo při nehodě dalších 14 lidí středně těžká zranění a 70 lidí se zranilo lehce.
Z vyjádření národního vlakového dopravce ZSSK vyplývá, že neštěstí se stalo nedaleko Rožňavy a v místě, kde se železniční tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě. Podle záběrů z místa nehody některé vagony blízko železničního tunelu vykolejily či visely ve vzduchu. Značně poškozena byla jedna z lokomotiv, která po nehodě zůstala na trati. Lokomotiva druhého vlaku skončila mimo trať pod železničním náspem.
Záchranáři na místo vyslali sanitky a vrtulníky, které převážely zraněné do nemocnic. Plán pro mimořádné situace aktivovala například Univerzitní nemocnice L. Pasteura v Košicích, kde podstoupil operaci nejméně jeden vážně zraněný pacient z nehody. Mezi zraněnými je podle policie také jeden ze strojvedoucích.
Vlaky by mohly znovu jezdit v úterý
Podle tisku a odborného portálu Railpage.net jeden ze strojvedoucích nerespektoval návěstidlo, které mu zakazovalo pokračovat v jízdě. To následně vyústilo v čelní srážku souprav. Ministr dopravy Ráž pouze řekl, že příčinou nehody patrně nebyla systémová chyba, ale pochybení člověka.
Vlaková doprava v tomto úseku by podle generálního správce železniční infrastruktury ŽSR Ivana Bednárika mohla být obnovena v úterý. Škody na železniční technice včetně lokomotiv odhadl Bednárik na miliony eur, škody na infrastruktuře budou podle něj mnohem nižší.
Nehoda se stala na trati, která spojuje Košice se Zvolenem na středním Slovensku. Lidé, kteří cestují vlakem z Košic do Bratislavy, zpravidla využívají spoje na jiné trati, a to na hlavním železničním koridoru přes severoslovenskou Žilinu.