Mapa importu do Česka: Polsko nečekaně dohání Čínu, Rusko se v žebříčku stále drží ve hře
Polsko se rychle stává jedním z největších hráčů v českém zahraničním obchodě a aktuálně už se dotahuje na Čínu. Německo zůstává nedostižné s importem přes bilion korun, zatímco Rusko navzdory sankcím stále patří mezi patnáct nejvýznamnějších partnerů. Žebříček největších dodavatelů Česka přináší i další novinky.
Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) se struktura českého zahraničního obchodu dál mění. Polsko během posledních let výrazně posílilo a v objemu zboží už se přibližuje Číně. Německo zůstává s náskokem hlavním partnerem, zatímco Rusko stále patří mezi největší zdroje zboží proudícího do Česka.
15. Belgie: důležtá role přístavu v Antverpách
Loni se dovezlo z Belgie zboží v hodnotě 87,3 miliardy korun. |
Patnáctým největším dovozcem zboží do Česka je Belgie. V loňském roce sem putovalo zboží v hodnotě 87,3 miliardy korun. Podobně jako Nizozemsko, které se v žebříčku objeví dále, hraje důležitou roli díky přístavu v Antverpách. Tok zboží do Česka tak zahrnuje nejen výrobky místní provenience, ale často také reexporty, které přes tuto zemi vstupují na vnitřní trh Evropské unie.
Do Česka proudí z Belgie především léky, což odráží sílu belgického farmaceutického sektoru, kde působí globální hráči jako Pfizer nebo UCB. Významný je také dovoz chemikálií, plastů, strojního zařízení a hutních výrobků. Specifickým artiklem jsou pak diamanty a drahé kovy, které se z Antverp reexportují dál, byť jejich podíl kolísá podle konkrétního roku. V maloobchodu jsou zastoupeny i potraviny a piva belgického původu, i když v menším objemu.
14. Rusko: Bez ropy příští rok z žebříčku vypadne
Rusko předstihlo v žebříčku země jako třeba zmiňovaná Belgie nebo dále Spojené království a Turecko. |
Rusko na čtrnácté pozici možná překvapí. Hodnota importovaného zboží za rok 2024 činí 78,5 miliardy korun i přesto, že obchod výrazně omezují mezinárodní sankce zavedené po invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Hlavní složkou dovozu za rok 2024 z Ruska je surová ropa, která proudí ropovodem Družba. V letošním roce ale Česko začalo využívat rozšířený ropovod TAL, a tak lze očekávat, že dovoz z Ruska bude v příštích letech dále klesat. Z menší části se do statistik promítá také zemní plyn, i když jeho přímý dovoz se po roce 2022 téměř zastavil a nahradil jej plyn ze západních směrů.
13. Japonsko: Zásobovatel elektroniky
Do tuzemska z Japonska míří nejčastěji elektronické součástky, polovodiče, optické přístroje, měřicí zařízení a automobilové díly. |
Loni dosáhl dovoz z Japonska do Česka hodnoty 82,1 miliardy korun. Země představuje pro Česko důležitého mimoevropského partnera zejména v oblasti technologií a průmyslové výroby.
Do tuzemska míří ze Země vycházejícího slunce nejčastěji elektronické součástky, polovodiče, optické přístroje, měřicí zařízení a automobilové díly. Významnou část tvoří rovněž hotové stroje, zejména CNC zařízení, a další specializovaná průmyslová technika. Tento dovoz má pro český průmysl zásadní význam, protože japonské komponenty často vstupují do výrobních řetězců v automobilovém nebo elektrotechnickém sektoru.
12. Jižní Korea a její technologie
Struktura korejského dovozu je úzce propojena s technologickými obory. |
Hodnota importu z Jižní Koreje se loni zastavila na 95 miliardách korun. Obchodní vztahy mezi oběma zeměmi jsou v posledních letech na vzestupu, což završilo přidělení tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany právě jihokorejské firmě KHNP.
Struktura jihokorejského dovozu je úzce propojena s technologickými obory. Největší položky tvoří elektronika a pak třeba komponenty pro automobilový průmysl včetně bateriových článků. Mnoho těchto výrobků pochází od globálních gigantů, jako jsou Samsung nebo LG, kteří mají v Evropě silné zastoupení.
11. Španělsko: od aut přes potraviny
I u dovozu ze Španělska hrají klíčovou roli automobilové součástky, ale také třeba osobní automobily, elektronika, farmaceutické produkty a v neposlední řadě samozřejmě potraviny jako ovoce, zelenina, víno a olivový olej. |
Nejvíce obchodních partnerů má Česko pochopitelně v Evropské unii a prvním z nich je Španělsko. Odtud se loni do Česka dovezlo zboží v hodnotě 95,5 miliardy korun. V posledních letech se obchodní výměna postupně zvyšuje, přičemž dovoz do Česka roste mírně rychleji než vývoz opačným směrem.
I u dovozu ze Španělska hrají klíčovou roli automobilové součástky, ale také třeba osobní automobily, elektronika, farmaceutické produkty a v neposlední řadě potraviny jako ovoce, zelenina, víno a olivový olej. Významnou část tvoří také průmyslové stroje a chemické látky.
10. Maďarsko sází na český autoprůmysl
Nejvýznamnější složky dovozu z Maďarska tvoří opět výrobky z oblasti automobilového průmyslu, elektroniky a strojírenství. |
V pořadí jedenáctým největším dovozcem do Česka bylo v loňském roce Maďarsko, odkud se do Česka dovezlo zboží za necelých 100 miliard korun. Obchod mezi oběma zeměmi je tradičně relativně intenzivní, což odráží nejen geografickou blízkost, ale i silné historické a regionální vazby.
Nejvýznamnější složky dovozu z Maďarska tvoří výrobky z oblasti automobilového průmyslu, elektroniky a strojírenství. Velký podíl zaujímají také elektrotechnické komponenty i rafinované ropné produkty. Vzhledem k tomu, že Maďarsko hostí řadu výrobních závodů nadnárodních firem, například Audi nebo Mercedes-Benz, tvoří velkou část obchodní výměny právě díly a komponenty, které se dále zpracovávají v českých továrnách.
9. Nizozemsko: nejen květiny
Dovoz z Nizozemska je důležitý nejen objemově, ale i svou strukturou, která pokrývá širokou škálu průmyslových i spotřebních segmentů. |
Nizozemsko, stejně jako Belgie, plní roli velkého logistického uzlu Evropy a funguje jako vstupní brána pro zboží z celého světa, což může statistiku zkreslovat. V roce 2024 podle Českého statistického úřadu dosáhl import z Nizozemska více než 111 miliard korun.
Nejčastěji se z Nizozemska do Česka dováží elektronika, stroje, chemické produkty a farmaceutické výrobky, ale významný je i podíl potravin, květin, a zejména IT technologií a zdravotnického vybavení. Nizozemsko je také klíčovým distributorem paliv, včetně zkapalněného zemního plynu (LNG), který má v posledních letech rostoucí podíl v českém energetickém mixu. Dovoz z této země je specifický nejen vysokou mírou automatizace, ale také častou přítomností reexportů – tedy zboží, které přes Nizozemsko pouze prochází díky tamním přístavům a logistickým centrům, především v Rotterdamu.
8. Rakousko na vzestupu
Rakousko představuje pro Česko jednoho z klíčových sousedských partnerů nejen v bilaterálním obchodu, ale i v oblasti investic, energetiky a dopravy. |
Prvním, a tedy „nejslabším“ sousedním státem v dovozu do Česka je na celkovém osmém místě Rakousko. Loni činil dovoz necelých 120 miliard korun.
Objem dovozu z Rakouska v posledních letech mírně roste, a to jak v důsledku posilujícího průmyslového propojení, tak díky rostoucí poptávce po technologických a strojírenských produktech. Z Rakouska proudí do Česka především stroje a strojírenské komponenty, dále pak chemické výrobky, farmaceutika, papírenské produkty a také potraviny, zejména mléčné výrobky, maso a cukrovinky.
7. USA: léčiva i letecké komponenty
Struktura dovozu ze Spojených států je rozmanitá, přičemž značné postavení mají léčiva a farmaceutické přípravky, vakcíny a diagnostické látky. |
Další zemí jsou v tomto pořadí Spojené státy americké, odkud se do Česka dovezlo zboží v hodně 129 miliard korun. Obchodní výměna s USA se v posledních letech pozvolna zvyšuje, a to i díky transatlantické spolupráci v rámci NATO, přímým investicím amerických firem v Česku a celkově silným politicko-ekonomickým vztahům.
Struktura dovozu ze Spojených států je rozmanitá, přičemž značné postavení mají léčiva a farmaceutické přípravky, vakcíny a diagnostické látky. Významný je také dovoz elektronických zařízení, jako jsou čipy, laboratorní technika, měřicí přístroje či součástky pro telekomunikační infrastrukturu. Podstatnou složku představují rovněž letecké komponenty, sofistikované stroje a počítačové technologie. Opomenout nelze ani dovoz například alkoholických nápojů, tedy zejména bourbonu a whiskey.
6. Francie: věda, obrana i kultura
Do Česka se z Francie nejčastěji dovážejí osobní automobily a automobilové díly značek Peugeot, Citroën nebo Renault. |
Z Francie se do Česka dovezlo v roce 2024 zboží za 133 miliard korun. Země patří k tradičním západoevropským partnerům, se kterými Česko spolupracuje nejen v ekonomické oblasti, ale i na úrovni vědy, obrany či kultury. Objem dovozu z Francie v posledních letech mírně roste.
Do Česka se ze země galského kohouta nejčastěji dovážejí osobní automobily a autodíly značek Peugeot, Citroën nebo Renault. Významnou část obchodní výměny tvoří také farmaceutické výrobky, kosmetika, parfémy a potravinářské produkty – typicky sýry nebo víno. Silné postavení mají rovněž stroje, elektronika a chemické produkty, včetně průmyslových hnojiv a plastů.
5. Itálie: významná role designu
Z Itálie se do Česka dováží především stroje, dopravní prostředky a automobilové součástky, což odráží sílu italského strojírenství a automobilového průmyslu. |
Italský dovoz do Česka loni činil 194,5 miliard korun. Význam této jihoevropské země roste postupně a stabilně, přičemž se obchod opírá o široké spektrum zboží, od průmyslových produktů po spotřební zboží s výrazným designovým a kulturním přesahem.
Z Itálie se do Česka dováží především stroje, dopravní prostředky a automobilové součástky. Důležitou roli hrají také textilní výrobky, obuv, keramika a nábytek, u nichž se prosazuje typický italský důraz na kvalitu a estetiku. A velmi silnou složkou dovozu jsou také potraviny a nápoje, zejména těstoviny, káva, nebo olivový olej.
4. Slovensko: od autodílů po elektřinu
Mezi nejvýznamnější dovozní položky ze Slovenska patří automobily a jejich komponenty, což odráží klíčovou roli slovenského automobilového průmyslu, reprezentovaného například závody Volkswagen, Kia nebo Stellantis. |
Překvapením určitě není, že jedním z nejsilnějších evropských obchodních partnerů je Slovensko. V roce 2024 dovezlo Česko ze Slovenska zboží v hodnotě 238 miliard korun. Obchodní vztahy mezi oběma zeměmi jsou výjimečně úzké, dané nejen blízkostí, ale i sdílenou historií. Slovensko je jedním z mála partnerů, s nimiž má Česko prakticky propojené ekonomiky, zejména v oblastech energetiky, automobilového průmyslu a strojírenství.
Mezi nejvýznamnější dovozní položky ze Slovenska patří automobily a jejich komponenty. Dále se dovážejí stroje, kovové výrobky, elektrotechnické komponenty a plastové díly, které se využívají v českém průmyslu. Významný je také podíl energetických surovin, jako je elektřina a pohonné hmoty, jejichž přeshraniční obchod je častý díky vzájemné propojenosti přenosových a rafinérských systémů.
3. Polsko: Nástup ekonomického tygra
Na rozdíl od ostatních jsou nejvýznamnějšími položkami dovozu z Polska potraviny a nápoje. |
Polsko loni importovalo do Česka zboží v hodnotě 416 miliard korun, čímž se zařadilo na třetí místo. V posledních letech navíc dochází k nárůstu importu, protože od roku 2015 se hodnota dovezeného zboží postupně navýšila o 150 miliard. Obchodu napomáhá, že jsou obě ekonomiky silně provázané v rámci výrobních řetězců, ať už jde o automobilový průmysl, elektrotechniku nebo potravinářství.
Na rozdíl od ostatních zemí jsou nejvýznamnějšími položkami dovozu z Polska potraviny a nápoje. Z toho lze vypíchnout třeba maso, mléčné výrobky, pečivo, sladkosti a nápoje, které se dostávají na český trh hlavně díky nižším cenám. Polský dovoz je specifický svou rozmanitostí a schopností rychle reagovat na poptávku českého trhu. Velkou roli hraje také logistická dostupnost a silná distribuční síť polských výrobců v Česku.
2. Čína: Továrna na všechno
Český dovoz z Číny tvoří především elektronika a elektrotechnika, zejména mobilní telefony, počítačové komponenty, domácí spotřebiče a LED osvětlení. |
Přes půl bilionu činí hodnota importu z Číny, která tak zůstává nejsilnějším importérem z Asie. Obchodní vztahy s Čínou v posledních letech neustále rostou, a to navzdory geopolitickému napětí nebo logistickým výzvám, jaké přinesla pandemie či narušené globální dodavatelské řetězce. Čína dodává na český trh zboží, které se vyznačuje hlavně nízkými výrobními náklady.
Český dovoz z Číny tvoří především elektronika a elektrotechnika, zejména mobilní telefony, počítačové komponenty, domácí spotřebiče a LED osvětlení. Významný je také dovoz strojů, plastových výrobků, textilu, obuvi, hraček a domácích potřeb, které se uplatňují jak v průmyslu, tak v maloobchodu. V posledních letech narůstá i podíl komponentů pro elektromobily – včetně baterií – a solárních panelů.
1. Německo: nedostižitelná dominance
Struktura dovozu z Německa je velmi široká, přičemž dominantní postavení mají stroje, zařízení, automobilové díly a hotové vozy, často od značek jako Volkswagen, BMW či Mercedes-Benz. |
Nejsilnějším dovozcem zboží do Česka je Německo. Hodnota zboží, které sem od západního souseda proudí, je zároveň skokově vyšší. Loni přesáhla jeden bilion korun. Německo si pozici hlavního importéra do Česka drží dlouhodobě a představuje klíčový pilíř českého zahraničního obchodu. Obě ekonomiky jsou úzce provázané, a to nejen díky geografické blízkosti a členství v EU, ale především díky silné vzájemné závislosti průmyslových výrobních řetězců.
Struktura dovozu z Německa je velmi široká, přičemž dominantní postavení mají stroje, zařízení, automobilové díly a hotové vozy, často od značek jako Volkswagen, BMW či Mercedes-Benz. Velmi důležitý je také dovoz elektroniky, chemických látek, plastů, léků, obráběcích strojů či měřicí techniky. Mnohé německé firmy mají v Česku výrobní nebo montážní provozy, takže část dovozu tvoří i komponenty určené pro další zpracování. Tato obchodní osa je natolik významná, že jakékoli výkyvy v německé ekonomice se velmi rychle odrážejí i v českém hospodářství.