Šéfové Monety, Deloitte i Penty radí nové vládě: Zrušte přebujelou regulaci, jinak se Česko nepohne
Budoucnost Česka nebude psát jedna myšlenka, ale spojení různých vizí. Redakce e15 oslovila výrazné osobnosti z byznysu s otázkou, jak by měla nová vláda, která právě vzniká, zlepšit podnikatelské prostředí v Česku. Odpovědi jsou poměrně jednoznačné: efektivní stát, podpora výzkumu i dostupné bydlení.
Tomáš Spurný, šéf Moneta Money Bank
Česká republika potřebuje vytvořit prostředí, které bude systematicky podporovat tvorbu přidané hodnoty. To vyžaduje důraz na kvalitní vzdělávání, promyšlenou imigrační politiku, právní jistotu pro investory a inovativní reformy. Cílem je, abychom byli zemí, která je stabilní a zároveň progresivní v rámci Evropy.
Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO Monety Money Bank. |
Jan Barta, investor, Pale Fire Capital
Zlepšit podnikatelské prostředí lze rychlými odpisy, plnými odpisy R&D výdajů, odblokováním rychlosti stavění a zjednodušením nabírání vysoce kvalifikovaných cizinců.
Jan Barta, partner investiční skupiny Pale Fire Capital. |
Pavel Konečný, CEO a zakladatel AI startupu Neuron Soundware
Papírování tam, kde to nedává smysl: úřad práce chce listiny s docházkou i v éře home office, podnikatelé posílají televizi a rozhlasu nové formuláře s informacemi, které už stát má. Když založíte firmu, stát to ví z rejstříku, ale neregistruje vás automaticky k daním – a raději pošle pokutu, pokud chybí formulář. Chystá se úřad pro regulaci AI; obávám se, aby nepřinesl jen další administrativu.
Pavel Konečný, spoluzakladatel společnosti Neuron soundware |
Libor Winkler, řídicí partner investiční skupiny RSJ
Snížit regulaci, protože české podnikatelské prostředí je dlouhodobě zatížené přebujelou administrativou, která brzdí inovace i růst firem. Dále je důležitá stabilita a transparentnost, aby byla jasná a předvídatelná pravidla hry.
Libor Winkler |
Martin Řezáč, šéf Erste Asset Management ČR
Snížit byrokracii, eliminovat zbytečnou administrativní zátěž, výrazně zjednodušit stavební řízení, dál upravit výkupy pozemků pro stavby strategického významu, srovnat podnikatelské prostředí prostřednictvím obnovení EET a osekat dotace, jak to jenom jde.
Martin Řezáč |
Monika Marečková, řídicí partnerka poradenské a auditorské společnosti RSM
Méně regulace a byrokracie, rychlejší a digitální úřady, dokončení digitalizace stavebního řízení. Stát by měl být více partnerem a méně překážkou k podnikání.
Monika Marečková, řídící partnerka RSM. |
Vlastimil Venclík, CEO a spoluzakladatel Oddin.gg
Stát by měl přijmout mindset, že je tu pro občany a podnikatele, ne naopak. V posledních letech se podnikatelské prostředí v mnoha ohledech zlepšilo, i když stále dochází k nahodilým excesům, které důvěru narušují. Největší příležitost vidím v digitalizaci. Pokud by podnikatelé nemuseli opakovaně dokládat údaje, které už stát má, a mohli vše řešit elektronicky, ušetřilo by jim to obrovské množství času a energie, které mohou věnovat růstu a inovacím.
Šéf a spoluzakladatel Oddin.gg Vlastimil Venclík. |
Petr Kádner, CEO společnosti PBS Group
Naše společnost se stala globálním lídrem ve výrobě menších proudových leteckých motorů i za současných podmínek. Je však potřeba, aby stát rozvoj podnikatelského prostředí nebrzdil a nekomplikoval složitou legislativou a zbytečnými opatřeními. Co může podnikatelskému prostředí pomoci, je také podpora investic a efektivní a účelné nakládání s veřejnými financemi. To je o důvěře v systém a ochraně před rozvratníky demokratického uspořádání. Zatím žádný diktátor nebyl méně korupční než demokracie. Jen to dokázal tajit.
Generální ředitel PBS GROUP Petr Kádner. |
Miroslav Svoboda, šéf české pobočky Deloitte
Řekne se to jednoduše, hůře se to implementuje, ale volání firem a podnikatelů je téměř jednohlasné – zredukujte regulaci na nezbytné minimum. Kde regulace je, vysvětlete, proč a jak ji chcete uplatňovat, umožněte digitalizaci procesů – ovšem tak, aby opravdu fungovaly. Stanovte priority a těch se nějakou dobu držte. V daních se zaměřte na motivaci k inovacím a růstu, jako jsou cílené odpočty a zvýhodnění, odbourejte výjimky, které se špatně spravují a jsou předmětem sporů. Zaměřte se na daně, jejichž výběr je jednodušší a vychází z reality síly naší ekonomiky a geopolitického postavení.
Miroslav Svoboda, Deloitte |
Gabriela Teissing, CEO vývojáře nových byznysových příležitostí Creative Dock
Začít tím, že odstraní zbytečné regulace a papírování, které všechno jen ztěžují – a také prodražují. Každý formulář, každé zbytečné pravidlo znamená další čas, další lidi, další náklady. Není to jen „opruz“, je to reálná brzda. A když těch regulací přibývá, není se čemu divit, že roste frustrace i ceny.
Tohle nejde vyřešit jedním škrtem. Chce to systematickou práci – přehled, co dává smysl a co je jen přítěž. A také aktivní hlas v Evropě. Nemusíme všechno přebírat beze změny. Můžeme být u toho, když se pravidla tvoří.
A vedle toho všeho bychom měli podnikání podporovat i komunitně. Potřebujeme mladé podnikatele i zaběhlé firmy, potřebujeme energii – musí být vidět, že podnikání je fajn a dává smysl. Aby bylo normální říct: „Podnikám.“ Aby to neznělo jako podezřelá činnost, ale jako běžné řemeslo. Protože přesně to to je – řemeslo, které vytváří hodnotu. A když mu budeme rozumět a vážit si ho, bude mnohem víc lidí ochotných do toho jít.
Gabriela Teissing, generální ředitelka skupiny Creative Dock. |
Richard Valtr, zakladatel technologické společnosti Mews
Rád bych viděl více transparentnosti a odpovědnosti v oblasti dosahovaného pokroku. Skvělým příkladem je Kanada, kde je každá vládní iniciativa sledována prostřednictvím měřitelných KPI. Podobný přístup u nás, kde by se strany zavázaly k jasným, veřejně dostupným cílům, by mohl pomoci posílit důvěru a zaměřit se více na výsledky než jen na sliby.
Zakladatel Mews Richard Valtr. |
Martin Vohánka, zakladatel a šéf společnosti Eurowag
Zrychlit povolovací procesy. Jsme atlet s obrovským intelektuálním potenciálem, přitom si šlapeme jednou nohou na druhou.
Šéf společnosti Eurowag Martin Vohánka. |
Jan Lamser, exbankéř a kryptoměnový expert
Omezit přímé dotace a nahrazovat je, kde to jen možné, finančními instrumenty. S výjimkou zbrojního průmyslu a AI služeb.
Jan Lamser |
Petr Michal, společník advokátní kanceláře Portos
Vedle daňové stability a zjednodušení regulace je nutné, aby vláda aktivně podporovala český průmysl a zapojení domácích firem do strategických zakázek. Stejně jako Francie nebo Německo chrání své národní šampiony, měla by i ČR zajistit, že velké investice státu – například v dopravě, energetice nebo obraně – posílí domácí dodavatelský řetězec a tím i české HDP.
Petr Michal z advokátní kanceláře Portos. |
David Musil, šéf Penta Real Estate
V Česku často mluvíme o přebujelém úřednickém aparátu. Ale ten smysluplně osekáte teprve tehdy, když se podíváte na jednotlivé agendy – jestli dávají smysl, jsou potřebné a užitečné – a na konkrétní úřední postupy, jestli nejdou zrušit, zjednodušit či zkrátit, případně sdružit více do jednoho. S takovou analýzou si ještě nikdo práci nedal.
Když sáhnu pro příklad do našeho odvětví, třeba na úseku územního plánování stále vidíme veliký prostor pro zrychlení i zjednodušování řízení. Od ukončení drážní dopravy na Nákladovém nádraží Žižkov do změny územního plánu pro potřeby nové rezidenční čtvrti uplynulo 17 let – na tom i laik vidí, že takhle dlouho to trvat nesmí.
David Musil (Penta) |