K rošádě došlo podle informací v Obchodním rejstříku 1. října. České aerolinie se nově staly také například těsně menšinovým akcionářem společnosti UG Jet ze skupiny Smartwings, které provozují flotilu soukromých tryskáčů.

Smartwings chystané změny oznámily už letos v květnu. „Je potřeba neustále optimalizovat náklady na provoz společností v rámci skupiny, zjednodušovat procesy a diverzifikovat rizika. Jedná se o kroky, které budou mít na provoz skupiny pozitivní dopad. Pro naše klienty zároveň nabídneme konzistentní, přehlednou a srozumitelnou nabídku produktů a služeb na všech letech,“ uvedl k tomu tehdy předseda představenstva Smartwings Jiří Jurán.

Další plánované změny by se měly dovršit do 27. října. ČSA přestanou samostatně provozovat lety, linky pod značkou Českých aerolinií do budoucna zajistí Smartwings. Dva letouny Airbus A320, které dosud provozovaly ČSA, si ponechají své červeno-bílé zbarvení, barvy ČSA dostane i čtveřice nových letounů Airbus A220, z nichž první dva dorazí ještě letos. Leteckou přepravu s nimi ale budou provozovat již Smartwings.

Ke 26. říjnu také zanikne věrnostní program Českých aerolinií OK Plus. Právě do tohoto data musí zákazníci vyčerpat nasbírané míle, zbylé jim budou bez náhrady vymazány. Ke stejnému datu zaniká i členství ČSA v alianci aerolinek Skyteam, jejíž součástí jsou například Air France, KLM nebo Delta Air Lines.

Na dotaz ČSA, zda se mění personální obsazení vedení dotčených společností, mluvčí skupiny Vladimíra Dufková zatím nereagovala. Podle evidence skutečných majitelů drží polovinu Českých aerolinií miliardář Jiří Šimáně, který dosud spoluvlastnil Smartwings, téměř poloviční podíl má Lenka Viková, manželka spoluzakladatele Smartwings Romana Vika.