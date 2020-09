Veřejná podpora zkapalněného plynu v dopravě vyjde na miliardy | E15.cz

Po rozmachu vozidel na stačený plyn CNG by se na českých silnicích měly více objevovat i vozy na zkapalněný plyn LNG. Prosadit to chce Český plynárenský svaz s tím, že plyn je k benzinu a naftě nejlevnější a nejrozvinutější alternativa. Navíc s ekologickými přínosy. Do roku 2030 by tak na LNG mohlo jezdit šest tisíc nákladních vozidel. Tato obnova vozového parku se však neobejde bez veřejné podpory.

Dotace na podporu LNG by měly zvýhodnit nákup nákladních vozů. „Infrastruktura se začíná pomalu stavět. Do dvou let by v Česku mohlo stát téměř dvacet a do konce dekády třicet plnicích stanic. Nyní ještě potřebujeme flotilu, která by na LNG jezdila,“ řekla šéfka ČPS Lenka Kovačovská.

Zatímco technologie CNG, neboli stlačeného zemního plynu, je pro využití v dopravě už plně připravena a srovnatelně drahá jako vozy na klasický pohon, u LNG, tedy zkapalněného plynu, je situace odlišná. Dosud u něj chybí infrastruktura a zároveň je cena vozů výrazně vyšší. U nákladních vozidel, kde LNG dává největší smysl, vycházejí pořizovací náklady oproti konvenčním vozům o zhruba třicet procent vyšší.

V případě nákladní dopravy je LNG jedinou „zelenější“ alternativou k naftě, míní hráči na trhu. „Náklaďáky na baterie a vodík jsou ještě daleko a CNG technologie nezajišťují dostatečný dojezd. Proto se stlačený plyn využívá zejména v MHD nebo v lokální osobní dopravě,“ vysvětlil Vojtěch Hromíř, generální tajemník společnosti Česmad Bohemia, která sdružuje tuzemské autodopravce.

Nákupy LNG náklaďáku by podle Kovačovské měly podpořit jak unijní investiční dotace, tak různé úlevy v provozu. Jen u investiční podpory by se přitom dotační náklady měly vyšplhat na dvě miliardy korun, a to v případě, pokud chce stát splnit cíle národního akčního plánu čisté mobility pro rok 2030. V rámci něho by se měla obnovit flotila zhruba šesti tisíc vozidel.

Za žádoucí Kovačovská považuje také úlevy ze silniční daně, nulové sazby složky mýtného za znečištění či zachování snížené spotřební daně.

Ministerstvo průmyslu rozvoj LNG podporuje, a to zejména v rámci už funkčních či připravovaných dotačních programů. „Podporu má LNG i v oblasti snížené spotřební daně, na níž se ČPS s vládou domluvil v rámci memoranda v roce 2018,“ připomněl ministr rezortu Karel Havlíček.

V České republice dnes podle statistik Českého plynárenského svazu jezdí více než 26 tisíc vozů na CNG, jež v současnosti využívají 211 veřejných plnicích stanic. Na LNG v současnosti jezdí 11 nákladních vozů, pro které jsou k dispozici dvě veřejné plničky.