Aktualizováno: „Podivná nehoda na rovném úseku“. Srážka rychlovlaků ve Španělsku má desítky obětí
- Na jihu Španělska se srazily dva vysokorychlostní vlaky. Zemřelo 39 cestujících, 152 je zraněných.
- Vlak Iryo vykolejil na modernizovaném, rovném úseku a narazil do protijedoucí soupravy Renfe.
- Příčina je neznámá. Španělský premiér nehodu označil za „extrémně podivnou“.
Kvůli nedělní srážce dvou vysokorychlostních vlaků na jihu Španělska zemřelo 39 lidí a dalších sedm desítek bylo převezeno do nemocnice. Údaj v noci na pondělí uvedla záchranná služba v Andalusii, kde se nehoda stala. Podle médií španělský ministr dopravy Óscar Puente srážku označil za extrémně podivnou, příčiny neštěstí nejsou známé.
Záchranná služba napsala, že 152 lidí bylo kvůli srážce vlaků převezeno do nemocnice. Z nich je 24 ve vážném stavu. Mezi nimi jsou i čtyři děti.
Srážka se stala v obci Adamuz u Córdoby v neděli večer. Podle dosavadních informací vlak společnosti Iryo, který jel do Madridu, vykolejil a jeho vagony narazily do vlaku společnosti Renfe, který jel v opačném směru. Na palubě obou vlaků bylo podle prohlášení úřadů přibližně 500 lidí.
„Je to extrémně divná nehoda, která se stala na rovném úseku,“ uvedl Puente. Podle něj odborníci, které oslovilo ministerstvo, byli překvapeni. Vlak společnosti Iryo byl podle něj starý zhruba čtyři roky a v květnu skončila modernizace železničního úseku, kde se stala nehoda, za 700 milionů eur (17 miliard korun).
„Budete se ptát na příčiny vykolejení, ale nyní je nemohu uvést, protože je neznáme,“ uvedl ministr. Dodal, že nehodu vyšetří nezávislá komise. Podle ministra výsledky její práce nebudou známy dříve než za měsíc.
„Dnešek je nocí hlubokého smutku pro naši zemi,“ uvedl španělský premiér Pedro Sánchez. Soustrast vyjádřila španělská královská rodina i zahraniční politici, například francouzský prezident Emmanuel Macron.
Pro Španělsko se jedná o nejhorší železniční nehodu od roku 2013, kdy u města Santiago de Compostela vykolejil vysokorychlostní vlak. Kvůli nehodě tehdy zahynulo na osm desítek lidí.