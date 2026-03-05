ONLINE: Trump chce být zapojen do výběru příštího íránského lídra
- Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely.
- Zároveň označil za nepřijatelnou volbu syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
- Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
Zprávy ze dne 5. března 2026
Americký dolar kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zpevňuje ke koši měn. Dolarový index přidává 0,5 procenta a pohybuje se nad 99,2 bodu.
Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího íránského lídra
Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil za nepřijatelnou volbu syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Šéf Bílého domu to řekl v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
V Praze přistálo před 17:00 letadlo přepravující Čechy z jordánského Ammánu. Jde o letadlo společnosti Smartwings, které si pronajal stát.
Izrael vyzval statisíce obyvatel předměstí Bejrútu k evakuaci
Izraelská armáda vyzvala dnes odpoledne stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu k okamžité evakuaci, píše agentura AFP. Mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem je podle armády zakázán a může znamenat ohrožení lidských životů.
Irácký Kurdistán nesmí být zatažen do konfliktu s Íránem, říká prezident Barzání
Kurdský region nesmí být zatažen do žádného konfliktu, uvedl dnes prezident částečně autonomního iráckého Kurdistánu Ničirvan Barzání. Zároveň podle agentury Reuters popřel, že by kurdská vláda vyslala ozbrojence bojovat po boku USA do Íránu. Prohlášení přišlo krátce poté, co byla zveřejněna zpráva o kurdských bojovnících, kteří se se Spojenými státy radili na možném plánu provést útoky v západním Íránu. Děje se tak v den, kdy Írán zaútočil na kurdské separatistické skupiny v Iráku, které údajně chtěly vstoupit na íránské území.
Austrálie a Kanada volají po klidu ve válce proti Íránu, jaderné zbraně odmítají
Australský premiér Anthony Albanese a jeho kanadský protějšek Mark Carney dnes společně vyzvali k uklidnění situace ve válce Izraele a USA proti Íránu, zároveň ale dodali, že Teherán nikdy nesmí získat jaderné zbraně. Carney zároveň přímo nevyloučil, že by se jeho země do konfliktu zapojila, napsala agentura AP.
Setkání obou premiérů v australské metropoli Canbeře se odehrálo den poté, co média informovala o potopení íránské fregaty u Srí Lanky, kterou zasáhla americká ponorka, a sestřelení balistické rakety vypuštěné z Íránu a mířící do vzdušného prostoru Turecka, člena NATO.
Ropa přidává tři procenta
Ceny ropy se ve čtvrtek dál prudce zvyšují. Nahoru je ženou obavy z dlouhodobého narušení dodávek kvůli válce s Íránem. Severomořská ropa Brent kolem 10:00 SEČ přidávala 3,3 procenta a pohybovala se nad 84 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 3,9 procenta na bezmála 78 dolarů za barel.
Od začátku amerických a izraelských útoků proti Íránu o víkendu vzrostla cena ropy Brent přibližně o 16 procent. V úterý dočasně dosáhla 85,12 dolaru a tedy nejvyšší úrovně od července 2024.
Izrael spustil novou vlnu úderů na Írán
Izraelské letectvo ve čtvrtek ráno zahájilo novou rozsáhlou vlnu vzdušných úderů proti infrastruktuře íránského režimu v hlavním městě Teheránu, oznámila podle tiskových agentur izraelská armáda. Další podrobnosti k útokům neuvedla. Íránská státní média krátce nato sdělila, že svědci hlásí několik výbuchů v Teheránu a také ve městě Karadž, které leží 20 kilometrů západně od metropole.
Írán v noci útočil v Izraeli, nejsou žádní zranění
Írán přes noc vyslal balistické rakety na Izrael a izraelská armáda vyhlásila několikrát poplach. Podle agentury AFP byly v Jeruzalémě byly slyšet výbuchy. Hlášeni ale zatím nejsou žádní zranění a armáda mezitím nad ránem uvedla, že lidé mohou opustit kryty. Mohutná exploze se ozvala také například na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, ale posádka je v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba
Zprávy ze dne 4. března 2026
Čtvrtý armádní repatriační let z Blízkého východu přepravil do Prahy 91 lidí
Čtvrtý armádní repatriační let s Čechy, kteří uvázli na Blízkém východě po americkém a izraelském útoku na Írán, přepravil z Egypta do Prahy 91 lidí. Armádní airbus ze Šarm aš-Šajchu přistál dnes kolem 19:45 na ruzyňském letišti. Vyplývá to z informací na letových aplikacích, počet pasažérů sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Dosud repatriačními lety v armádních speciálech přiletělo víc než 260 lidí. Dalších nejméně 760 lidí se od úterý do Prahy dostalo z Blízkého východu letadly společnosti Smartwings.
Slovenský letecký speciál dopravil z Jordánska 84 lidí včetně 15 Čechů
Slovenský vládní speciál dnes v rámci repatriačních letů dopravil z Jordánska do Bratislavy 84 lidí včetně 15 Čechů. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo slovenské ministerstvo zahraničí. Evakuaci lidí z Blízkého východu slovenské úřady zahájily v úterý, kdy letadla do slovenské metropole přepravila více než sto pasažérů, také mezi nimi bylo několik občanů Česka.
Americký ministr obrany Hegseth uvedl, že USA v boji s Íránem vyhrávají
Amerika vyhrává zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil dnes na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na Írán, chválil spolupráci s Izraelem a řekl, že íránský režim je na pokraji sil. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM dnes uvedlo, že už zasáhlo či rovnou potopilo přes 20 íránských lodí.
Izraelské údery v Libanonu podle tamních úřadů zabily 20 lidí
Izraelské údery v Libanonu dnes podle tamního ministerstva sociálních věcí zabily 20 lidí, píše agentura Reuters. Mírová mise OSN v Libanonu (UNIFIL) stanici BBC sdělila, že izraelská armáda vstoupila do několika libanonských vesnic blízko takzvané modré linie, jež odděluje Izrael a Libanon. Bližší podrobnosti mise OSN nesdělila.
Dříve dnes odpoledne izraelská armáda vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi 30 kilometrů od izraelských hranic. Výzvu zdůvodnila chystanými vojenskými operacemi proti Íránem podporovanému šíitskému militantnímu hnutí Hizballáh.
Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, 87 mrtvých
Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle srílanského námořnictva bylo vyloveno 87 těl a 32 lidí se podařilo zachránit. Hegseth před novináři uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války. Video z útoku poté Pentagon zveřejnil na X.
„Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď, která si myslela, že je v bezpečí mezinárodních vod. Namísto toho ji potopilo torpédo. Tichá smrt,“ řekl Hegseth na společné tiskové konferenci s předsedou sboru náčelníků štábů Danem Cainem. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy ve válce s Íránem vítězí.
Pezeškján: Írán neměl jinou možnost, než se bránit; respektuje suverenitu
Írán se podle prezidenta Masúda Pezeškjána snažil vyhnout válce, ale sobotní izraelsko-americký útok mu nedal jinou možnost, než se bránit. Pezeškján to dnes napsal na X s tím, že respektuje svrchovanost blízkovýchodních zemí a nadále věří, že bezpečnost a stabilitu oblasti musí zajistit samotné státy regionu. Teherán čelí kritice řady blízkovýchodních zemí kvůli útokům na jejich území, kde jsou rozmístěny americké základny. Írán tvrdí, že útočí na americké zájmy v regionu.
O válce spolu dnes telefonicky hovořili katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Sání vyzval k okamžitému ukončení útoků na svou zemi. Arakčí mu předtím řekl, že jejich terčem není Katar, ale zájmy USA. Katarské ministerstvo zahraničí, které Sání taktéž vede, o tom informovalo na X.
Protivzdušná obrana NATO ve Středozemním moři zničila balistickou střelu odpálenou z Íránu, která mířila do vzdušného prostoru Turecka, uvedla Ankara.
Válka na Blízkém východě pokračuje pátým dnem
Válka na Blízkém východě, kterou spustily sobotní izraelsko-americké údery na Írán, dnes pokračuje pátým dnem. Izrael oznámil novou vlnu útoků na Írán a pohrozil budoucímu íránskému vůdci likvidací, pokud režim v Teheránu zůstane nepřátelský vůči židovskému státu. Pokračovaly také noční izraelské údery na proíránské hnutí Hizballáh v Libanonu. Spojené státy stahují část svého diplomatického personálu ze Saúdské Arábie či Ománu, které čelily íránské odvetě. Konflikt na Blízkém východě stále komplikuje mezinárodní leteckou dopravu a z oblasti se složitě vracejí mimo jiné čeští turisté.
Ceny ropy kvůli americko-íránské válce a narušení dodávek z Blízkého východu dál rostou. Brent přidává více než tři procenta nad 84 dolarů za barel.
Babiš: Stát pronajal letadlo, které vyzvedne 189 lidí v Jordánsku
Stát pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot, řekl poslancům v úvodu dnešní schůze Sněmovny premiér Andrej Babiš (ANO). Vyzval především aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Česko podle něj zároveň udělá všechno, aby pro letadla získalo časové sloty, což aktuálně znamená největší problém.
Ceny energií i úroky z vládních dluhopisů letí prudce vzhůru. Proč zatím méně než v předchozích konfliktech?Text e15 čtěte zde.
Prezident připustil, že 56letý syn zabitého vůdce Modžtaba Chameneí je nejpravděpodobnějším nástupcem. Zároveň ale dal najevo, že by tuto volbu pokládal za zcela nepřijatelnou. „Chameneího syn je pro mě nepřijatelný. Chceme někoho, kdo Íránu přinese mír a harmonii," uvedl Trump v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios s tím, že USA nechtějí někoho, kdo bude v Íránu pokračovat ve stejné politice, protože by to Spojené státy do pěti let zatáhlo do války.
„Musím být do volby zapojený, jako v případě Delcy ve Venezuele," dodal Trump s odkazem na americkou intervenci ve Venezuele, kde vládu převzala viceprezidentka Delcy Rodríguezová poté, co americké síly v lednu unesly ze země prezidenta Nicoláse Madura. Trump poté v tradičním projevu o stavu unie označil Venezuelu za „našeho nového přítele a partnera" a řekl, že od Madurova svržení USA od Venezuely obdržely přes 80 milionů barelů ropy.
Modžtaba Chameneí zatím nebyl oficiálně jmenován nástupcem svého zavražděného otce, ale hovoří se o něm jako o favoritovi. Není vysoce postaveným duchovním, nezastává žádnou oficiální politickou funkci a na veřejnosti dosud vystupoval jen zřídka, přesto se podle analytiků řadí k vlivným zástupcům íránského režimu a těší se i oblibě u íránských revolučních gard. Izrael v úterý bombardoval v íránském městě Kom budovu, kde sídlí rada duchovních odpovědná za výběr příštího nejvyššího vůdce. Cílem bombardování bylo zastavit sčítání hlasů, poznamenal Axios.