Podnik s General Electric se státu prodraží | E15.cz

Dosavadní spolupráce Českého vysokého učení technického s americkým konglomerátem General Electric na vývoji turbovrtulových leteckých motorů nevychází pro Česko výhodně. Zatímco vláda musela univerzitě poskytnout zhruba dvě miliardy korun, GE má investovat do výstavby nové továrny v Praze či její blízkosti 1,3 miliardy. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) přesto věří, že škola situaci ustojí a peníze do čtyř let vrátí.