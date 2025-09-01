Podobu metra D by měly vylepšit dvě stanice. Praha na ně vypíše architektonickou soutěž
Většinu z deseti stanic chystaného metra D nenavrhli architekti, ale projekční firma Metroprojekt. Tento krok kritizovala veřejnost, většina stanic tak nakonec dostane aspoň výtvarnou podobu. Dvě z nich ale nyní projdou také přes architektonické soutěže.
Když se v roce 2015 slavnostně otevírali čtyři nové stanice linky A pražského metra, řada lidí jejich podobu viděla jako promarněnou příležitost. O to větší zklamání to bylo, když dopravní podnik zveřejnil podobu stanic připravovaného metra D. Vedení hlavního města nyní schválilo architektonickou soutěž alespoň pro dvě z nich. Vypíše je dopravní podnik.
Metro bývá v západních metropolích bráno jako příležitost ukázat to nejlepší. Jednotlivé stanice fungují jako galerie, které mají na starosti architektonická studia. Podobně to bylo u existujících linek pražského metra. V sedmdesátých a osmdesátých letech měly spojující prvek, fungovaly jako kvalitní veřejné prostory a jejich podobu obdivují lidé dodnes. Příkladem mohou být obklady ve stanicích metra A, které stvořil architekt a designér Jaroslav Otruba a kterým se v dopravním žargonu neřekne jinak než prsa a antiprsa.
Něco takového se očekávalo i u déčka, ukázalo se ale, že nic takového se nechystá. Podobu jednotlivých stanic určila bez dalšího projekční společnost Metroprojekt, která má přípravu dopravní stavby na starosti. Po kritice nakonec vznikly alespoň výtvarné soutěže na jednotlivé stanice, na kterých se podílel architekt David Vávra. Jiný postup by podle dopravního podniku celou výstavbu déčka zdržel. U dvou stanic se ale otevřela cesta pro soutěž.
Jde o stanici Náměstí bratří Synků a Náměstí Míru. Na obě nyní rada odsouhlasila vyhlášení architektonické soutěže. Rozhodnutí musí ale ještě posvětit zastupitelstvo. „Obě stanice se nacházejí v širším centru města a na dlouhu dopředu dotvoří jeho image. Architektonická soutěž umožní hledání nejkvalitnějšího řešení, které bude mít duši a následovat světové trendy,“ říká náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.
Opozice ale namítá, že architekti by měli určit větší celek než je jen vnitřek jednotlivých stanic. „Architekti musí mít možnost ovlivnit víc než podobu obkladů, osvětlení a laviček. Mnohem důležitější je navrhnout kvalitní vnitřní dispozici, řešení nových vstupů a okolí nových stanic,“ míní bývalý radní pro dopravu Adam Scheinherr, podle kterého je na to stále dost času.
Na náměstí Bratří Synků by měla vzniknout hloubená stanice asi třináct metrů pod úrovní terénu. Nacházet se bude mezi samotným náměstím a ulicí Otakarova. Na náměstí Míru to bude ražená jednolodní stanice v hloubce asi čtyřicet metrů. Půjde tak o jednu z nejhlubších stanic celé sítě. Nacházet se bude pod ulicí Sázavská.
Kam dál?
Čtvrtá linka pražského metra se začala stavět v roce 2022, a to úsekem mezi Pankrácí, jež se má stát nově přestupní stanicí, a Olbrachtovou. S druhým úsekem jsou ale problémy. Dopravní podnik sice vybral zhotovitele části trasy směrem do Depa Písnice, tendr ale opakovaně zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Celý projekt tak nabírá zpoždění. Termín zprovoznění úseku z Pankráce do Písnice se tak z roku 2029 odsouvá na začátek třicátých let.
Trasa linky, která dostala modrou barvu, bude dlouhá 10,6 kilometru a zastaví v celkem deseti stanicích. Půjde o Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Vlaky by měly být automatické, tedy bez řidiče. Dopravní podnik za nové soupravy zaplatí 86 miliard korun.
Dopravní podnik letos zadal také studii, která by měla odpovědět na to, jak s déčkem pokračovat dál. Město preferuje spojení s náměstím Republiky a hlavním nádražím, studie se ale zaměří i na trasu vedoucí na Žižkov, kterou by si přála městská část Praha 3. Další úsek metra by se pak mohl začít stavět v roce 2037.
Praha se ale chce věnovat i už existujícím linkám, respektive jejich okolí. Rada tak dnes schválila rovněž stavbu parkovacích domů P+R u Depa Zlíčín a Depa Hostivař. První má přinést 596 parkovacích míst, druhé 647 míst.