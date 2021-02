Porsche by mohl zamířit na burzu | E15.cz

Uvedení Porsche na burzu by Volkswagen získal nemalé prostředky, které by mohl investovat do technologického rozvoje, primárně do vývoje samořídících vozů a elektromobilů. „Bylo by to velmi odvážné řešení, jak pro akcionáře získat tolik potřebnou hodnotu,“ myslí si Michael Dean, analytik Bloombergu.

Volkswagen chce zjevně napodobit úspěch italského konkurenta Ferrari, který se v roce 2015 oddělil od mateřského Fiatu Chrysler a jeho akcie od té doby stouply o 282 procent. Diskuze jsou ale zatím stále ve velmi rané fázi a nedá se očekávat, že by se IPO Porsche konalo ještě letos.

Není především jasné, zda na záměr kývnou často rozhádaní majoritní akcionáři Volkswagenu, mezi které patří například potomci zakladatele značky Ferdinanda Porscheho nebo německá spolková země Dolní Sasko. Předpokládá se proto, že vstup na burzu se odehraje nejdříve v příštím roce. Přesto akcie automobilky v reakci na zprávu ve čtvrtek vzrostly o šest procent a v plusu skončily i v pátek. Momentálně se obchodují za 170,54 eura za akcii.

Ať už se IPO odehraje kdykoliv, Volkswagen by si měl v Porsche ponechat většinový podíl. K prodeji by nabídl přibližně čtvrtinu akcií za 25 miliard eur, maximálně 647 miliard korun. Experti odhadují, že tržní cena brandu Porsche může být až o dvacet miliard eur vyšší než hodnota značky samotného Volkswagenu.

Německý gigant by každopádně nebyl jediným hráčem v sektoru, který v poslední době zahájil rozsáhlé strategické změny. Americká Ford Motor Company ve středu oznámila, že nejpozději v roce 2030 bude v Evropě prodávat výhradně elektrické vozy. Ještě loni přitom na kontinentu neprodala jediný elektromobil.

Další německá automobilka Daimler zase na začátku února odhalila plán oddělit od mateřské společnosti divizi nákladních vozů a autobusů Daimler Truck a uvedení jejích akcií na burzu. Také Daimler se hodlá v příštích letech soustředit na technologické inovace a přejmenovat se ve vhodnou dobu na Mercedes-Benz.

Do výzkumu v oblasti elektromobility už delší dobu investuje také Škoda Auto, součást koncernu VW. „Vstup Porsche na burzu ani jiné aktivity Volkswagenu bohužel nemůžeme komentovat,“ sdělila deníku E15 mluvčí Škody Martina Gillichová.

Tradiční automobilky se těmito kroky podle Bloomberg snaží vzdorovat čím dál nebezpečnějšímu americkému rivalovi Tesla a dalším mladým, rychle rostoucím výrobcům elektromobilů, kteří se v odvětví derou na vedoucí pozice. „Tržní hodnota Tesly je už nyní zhruba sedmkrát vyšší než hodnota Volkswagenu,“ připomíná agentura. V blízké budoucnosti tak lze v sektoru očekávat dramatické otřesy.

Porsche má pověst výrobce špičkových sportovních vozidel. Firmu založil rodák z Vratislavic nad Nisou Ferdinand Porsche. Součástí koncernu Volkswagen se stala v roce 2009. Myšlenka samostatného vstupu na burzu není nová, poprvé o ní uvažoval před třemi lety tehdejší finanční ředitel Porsche Lutz Meschke.