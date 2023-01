Poslední Boeing 747 míří k zákazníkovi. V letectví končí éra obřích strojů | E15.cz

Americký výrobce letadel Boeing se loučí s legendou. Nákladní dopravce Atlas Air si převzal v závodu v Everettu na severozápadě USA poslední vyrobený letoun Boeing 747. Po více než pěti dekádách se tak uzavírá historie pravděpodobně nejsnadněji rozpoznávaného dopravního letadla. A to nejen díky jeho specifickému „hrbu“, ale i statusu ikony, který si během let vydobyl.

Počet vyrobených Boeingů 747 se zastavil na 1574 letadlech. Výrobní linku nejnovější stroj pro Atlas Air opustil na začátku prosince, následně putoval do lakovny a absolvoval ověřovací lety. Jde o poslední Boeing 747, který míří do komerčního provozu. Stranou stojí dvojice už dříve vyrobených strojů, které nyní procházejí rozsáhlými úpravami, aby mohly pod označením Air Force One přepravoval prezidenty Spojených států.

Vůbec poslední Boeing 747 vyjíždí z výrobní linky (prosinec 2022)Autor: Paul Weatherman/Boeing

Aerolinky Atlas Air jsou aktuálně největším provozovatelem letadel Boeing 747. Dopravce má ve flotile 45 starších strojů 747-400 a osmičku nejnovějších 747-8F. Finální Boeing 747 ponese poblíž přídě podobiznu Joea Suttera, vedoucího konstruktéra projektu 747.

Boeing na rozlučkovou ceremonii pozval tisíce hostů včetně stávajících i bývalých zaměstnanců společnosti.

Letecký revolucionář

Boeing 747 se zrodil z požadavku aerolinek na letadlo s větší přepravní kapacitou i doletem než stávající stroje. Letecká doprava tehdy zrovna vstoupila do éry tryskových letadel a aerolinky zažívaly do té doby nepoznanou vlnu zájmu. Na nové letadlo čekal i tehdejší dvorní zákazník Boeingu, společnost Pan Am. A Boeing očekávání naplnil. 747 měla dvojnásobnou sedačkovou kapacitu a o polovinu větší dolet oproti dosavadnímu etalonu, Boeingu 707. Zároveň vykazovala při přepočtu na jednoho cestujícího nižší provozní náklady.

Boeing 747 dokázal zpřístupnit létání širšímu okruhu zájemců a zároveň nabídnout vyvoleným dosud nevídaný luxus. Horní palubu většina aerolinek vybavila vymoženostmi, jako je bar, soukromé lóže, nebo dokonce restaurace.

Zmíněný Joe Sutter ve své autobiografii popsal, jak jednou během čekání na svůj let v Tokiu napočítal 55 přistání Boeingu 747. „Stal jsem se svědkem toho, jak během dvou hodin přiletělo do Japonska snad 20 tisíc lidí. Změnili jsme svět,“ napsal.

Drazí obři

Zatímco v sedmdesátých letech Boeing 747 způsobil revoluci v letecké dopravě, nyní jej a další velké čtyřmotorové letouny svou vlastní revolucí tlačí do ústraní. Letadla jako Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350 nebo vyvíjený Boeing 777X nabízejí jen o málo nižší kapacitu než 747 či ještě větší Airbus A380, přitom si vystačí jen se dvěma pohonnými jednotkami, což značně zlevňuje jejich provoz. Dopravci také zjistili, že plně vytížit obrovské letouny, které nyní mívají i více než 500 sedadel, představuje v každodenní praxi na mnohých linkách náročný úkol.

Ačkoliv tak z pohledu cestujících obři nebe ve velké míře zmizeli s počátkem pandemie, o jejich konci bylo rozhodnuto už dříve. Airbus oznámil záměr ukončit výrobu A380 na konci roku 2019, poslední letadlo odlétlo k zákazníkovi v závěru loňského roku.

V provozu zůstávají především nákladní varianty letounuAutor: CC BY:SA 3.0 via Flickr

Boeing spekulace o konci výroby 747 potvrdil v létě 2020. K prodloužení výroby mu pomohla nákladní varianta s proslulou výklopnou přídí letounu, umožňující naložit i velmi rozměrné předměty. Ostatně v posledních letech už běžela pouze výroba nákladní verze 747. Nahrála tomu i skutečnost, že ačkoliv osobní letecká doprava po vypuknutí pandemie koronaviru v roce 2020 prakticky zkolabovala, nákladní dopravci zažívali zlaté časy. Ani dočasně zvýšená poptávka cargo aerolinek ale nedokázala dlouhodobě výrobní linku v Everettu dostatečně vytížit.

Boeing 747 s provozu jen tak nezmizí. Jeho osobní verze se ale na nebi vyskytují stále vzácněji. Z amerických aerolinek jej již pro přepravu cestujících žádná nepoužívá. Z evropských společností Boeing 747 v provozu drží již jen německá Lufthansa. Korean Air tyto letouny nasazují na několika linkách do USA, na regionálních spojích v Asii je provozuje několik tamních společností.

V Evropě Boeing 747 ve verzi pro cestující provozuje už jen LufthansaAutor: E15 Stepan Bruner

Že trh nyní preferuje menší letouny, nedávno Boeing nepřímo potvrdil oznámením, že otevře čtvrtou výrobní linku na svůj nejprodávanější letoun 737 MAX. Boeing předpokládá, že právě trh s letadly této velikosti poroste v příštích dvaceti letech nejrychleji. Jako lokalitu firma vybrala právě Everett, kde se uvolní místo nejen po odcházející 747, ale i kvůli přestěhování výroby letadel 787 Dreamliner do Severní Karolíny.