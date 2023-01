Škoda Auto představí nový Kodiaq i Superb. Slibuje dva facelifty | E15.cz

Škoda Auto v roce 2023: stěhování z Číny do Vietnamu, přechod na baterie i nový Superb

Čistě z pohledu objemu prodaných aut byl v poslední dekádě určující výkon Škody na jejím – i světovém – největším automobilovém trhu v Číně. Zatímco v roce 2018 zde udala 341 tisíc vozů, letos jich pandemickými uzávěrami posedlá země odebrala jen zhruba desetinu. Hamletovská dilemata, zda být, či nebýt v Číně, a nechat, či nenechat se ubít sílící asijskou konkurencí, chce Škoda a mateřský koncern Volkswagen rohodnout v příštím roce. Serveru Automobilwoche to řekl předseda představenstva Škody Klaus Zellmer.

„Je tam (v Číně) velmi silná konkurence. S našimi čínskými partnery ve společném podniku zvážíme, jak pokračovat,“ uvedl zkušený manažer, jenž dříve působil přes dvacet let na vysokých pozicích v Porsche. Čínská sága nemusí skončit úplným vyklizením pozic. Škoda může na trhu zůstat, v tamním závodu by ale nevyráběla. Bolestivý pád na nejvýznanějším trhu přichází v době, kdy čínské automobilky naopak úspěšně expandují nejen v regionu, ale i do Evropy.

„Lze očekávat, že nejprve budou západní automobilky vyklízet čínský trh, následně se mohou dostávat do problémů i na dalších trzích. Pokud nezvýší tlak na dosahování nízkých koncových cen v segmentu střední a nižší třídy aut. Levná čínská konkurence bude v příštích letech dobývat svět. Zažili jsme to v odvětví mobilních telefonů a nyní se může podobný vývoj odehrát i na poli automobilů, především těch s elektrickým pohonem,“ míní hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček, člen poradního sboru premiéra Petra Fialy (ODS). Očekává také, že budou západní značky reagovat silnější orientací na perspektivní asijské trhy: například na Indii, Indonésii, Vietnam či na Thajsko.

Přesně tak chce postupovat i Škoda. Dalším z jejích hlavních úkolů pro příští rok tedy bude, aby zvládla vstup na vietnamský trh; na tom indickém už působí. Ve stomilionovém Vietnamu spustí prodeje v příštím roce. Dovážet tam bude modelové řady Kodiaq, Karoq, Superb a Octavia.

Čínu sice Vietnam nenahradí, představuje ale slibný trh s velkým potenciálem. Podle hlavního ekonoma skupiny Natland Petra Bartoně je přechod z Číny do Indie a Vietnamu zcela logický i proto, že se výroba v Číně prodražuje a tamní konkurence sílí, což platí nejen pro autoprůmysl: „Přesunu firem do čínských asijských satelitů navíc významně vypomáhá nedávné ustanovení velké asijské zóny volného obchodu, která ještě více zvýhodňuje výrobu v nečínské Asii.“

Škoda počítá, že zpočátku ve Vietnamu prodá třicet tisíc vozů ročně. Od roku 2024 chce v zemi také montovat modely Kushaq a Slavia, které již vyrábí v Indii. Po roce 2025 doplní vietnamskou nabídku modelů také bateriový Enyaq iV.

„Transformace autoprůmyslu je rychlejší, než jsme čekali. Zájem je enormní i v mimoevropských regionech, v Indii, Turecku či v regionu ASEAN (Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko a Vietnam – pozn. aut.). Přechod k elektromobilům zde bude samozřejmě probíhat pomaleji než v Evropě, přijde ale dříve, než jsme předpokládali,“ uvedl dříve člen představenstva Škody Martin Jahn.

Koncern Volkswagen Indii dlouhodobě přikládal obrovský potenciál, využít ho ale zatím nedokázal. Tímto nelehkým úkolem pověřil Škodu. A její prodeje zde jako jedny z mála kvapem rostou. Loni zde zdvojnásobila odbyt na 23 tisíc škodovek. Za tři letošní čtvrtletí jich zde udala už přes 38 tisíc, meziročně téměř trojnásobek a zároveň o dva tisíce více než v Číně.

Pro budoucnost Škody bude jedním z nejdůležitějších verdiktů příštího roku i ten, který učiní mateřský Volkswagen: vedení koncernu vybere stát východní Evropy, kde postaví jednu ze svých šesti továren na baterie do elektromobilů. Vyhodnocuje si lokality v Maďarsku, Polsku i tu v Líních na Plzeňsku. Případná investice by měla dosahovat bezprecedentních až 120 miliard korun.

Vrcholní představitelé Volkswagenu ale rozhodnutí opakovaně odložili, naposledy s odkazem na energetickou krizi v Evropě. Nejvýše postavený muž koncernu Oliver Blume avizoval, že má rozhodnutí padnout v řádu měsíců. Zásadní bude nejen pro Škodu, ale i pro většinu firem českého autoprůmyslu. Státy jako Maďarsko, Německo či Polsko již mnoho takových továren získaly.

„Ve třicátých letech bude docházet k velmi rychlému poklesu výroby spalovacích vozů na úkor elektrik. Pokud bychom neměli továrny na baterie, těžko by tu existovala související výroba elektromotorů a dalších komponent. Znamenalo by to snížení počtu pracovníků, přínosu k DPH, HDP a tak dále. Ještě ale máme čas s tím něco dělat,“ uvedl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

„Zatímco ve výrobě spalovacích aut patří Česko mezi špičku, ve vývoji automobilů budoucnosti zaostává. Je ale možné, že rok 2023 proběhne ve znamení upouštění od ambiciozních cílů elektromobility a odsouvání dat zákazu spalovacích motorů v Evropě. Pokud si někdo uvědomí, že přechod Evropy na elektromobilitu je ve zhruba desetiletém horizontu již nerealistický. Pokud lidstvo nevymyslí revoluční novou technologii baterií, Evropa nebude mít dostatek elektřiny a věk spalovacích motorů se prodlouží,“ míní ekonom Bartoň.

Jedním z hlavních rozhodnutí Škody v příštím roce bude i to, kam až se při škrtání a hledání úspor rozhodne zajít. Rychle rostoucí náklady za energie se firmě promítly do meziročního snížení provozního zisku za tři čtvrtletí z 900 milionů eur na 856 milionů (21 miliard korun). Předseda škodováckých odborů Jaroslav Povšík už například varoval, že se čeká nejen boj o udržení pracovních míst – konkrétně zmínil riziko ztráty 12400 míst –, ale i celých výrobních závodů.

Příští rok bude také posledním, kdy některé koncernové značky včetně Škody představí nové modely či generace stávajících aut se spalovacím motorem. V polovině roku Škoda představí faceliftované verze modelů Scala a Kamiq, ke konci roku pak odhalí nové generace modelů Kodiaq a Superb. Uspět v době ekonomického útlumu ale nebude snadné.

„Mnohé státy se v příštím roce dostanou do recese, což bude doprovázeno růstem nezaměstnanosti. Inflace by sice měla začít klesat, nadále se ale bude udržovat na relativně vysokých úrovních. Lze očekávat, že mnozí omezí nákupy drahých statků dlouhodobé spotřeby, mezi které můžeme zařadit i automobily. Zhoršující se ekonomická situace spojená s růstem cen energií bude navíc vytvářet nepříznivé prostředí pro prodej elektromobilů, na které se mnohé automobilky začínají orientovat,“ říká ekonom Křeček. Zlepšení očekává od druhého pololetí. Minimálně do té doby bude prodejcům nových aut silně konkurovat trh s ojetými vozy.