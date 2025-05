Stanice metra linky B Českomoravská bude mít s koncem letošního roku nejen nový vzhled díky rekonstrukci, ale dost možná také nový název. Společnost Bestsport ze skupiny PPF, která provozuje nedalekou O2 arenu, redakci e15.cz potvrdila, že zažádala ROPID i radnici Prahy 9 o přejmenování zastávky metra, a to tak, aby v názvu bylo slovo „arena“. Obě instituce jí vyhověly –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ rada městské části Praha 9 k věci již vydala usnesení a navrhla název „ Arena – Praha “. Ten nyní místopisná komise změnila na „Arena Libeň“. Tento název by na některém z příštích jednání měli schvalovat radní Hlavního města. Informaci redakci potvrdili pražští politici i lidé z ROPID.

Změnu názvu stanice metra by místní politici i ROPID rádi stihli do konce letošního roku, a to hlavně kvůli tomu, aby došlo k úspoře nákladů na výrobu vývěsních štítů s názvem stanice. „Návštěvníci si nám hodně často stěžují, že nevědí, kam pražskou hromadnou dopravou přesně jet, bloudí. Vzhledem k tomu, že se nyní přestavuje celá stanice, rozhodli jsme se patřičné úřady požádat, aby nám, a hlavně budoucím návštěvníkům areny vyšly vstříc,“ řekla k celé věci mluvčí společnosti Bestsport Zuzana Krejčíková.

Systém pražské hromadné dopravy v místě má již jednu zastávku odkazující na arenu, a to zastávky tramvají Arena Libeň jih. Přejmenování Českomoravské by tak bylo posledním logickým krokem ke zřízení centrální zastávky odkazující na nynější nejčastější cíl návštěvníků mířících do těchto končin Prahy. Ostatně i samotný vizuál O2 areny je již v systému PID nyní využíván, vedle například Žižkovské věže či Karlova mostu.

„Využili jsme příležitosti, potkalo se zde totiž více věcí. Jednak se předělává celá stanice, jednak se ROPID snaží usnadnit a zpřehlednit názvosloví pražské dopravy, a jednak se ozvali lidé provozující zdejší arenu,“ vysvětlil postoj Prahy 9 její místostarosta a zároveň člen místopisné komise Adam Vážanský. Jeho kolegové Libor Šíma a Zdeněk Hřib celý záměr brzy předloží na jednání členům rady HMP.

Proti přejmenování Českomoravské už místní aktivisté stihli založit petici, přesněji „za zachování názvu stanice metra“. Listina má aktuálně zatím 67 petentů.

Podle Vážanského má změna názvu více logických příčin než jen žádost provozovatele blízké O2 areny. Geograficky je ulice Českomoravská o mnoho set metrů jinde než samotná stanice. Samotný název Českomoravská, odkazující hlavně na První českomoravskou továrnu na stroje v Libni, která ve dvacátých letech postupně zfúzovala do legendární firmy Českomoravská-Kolben-Daněk neboli ČKD, už také není aktuální, protože továrny v lokalitě dávno nejsou v provozu. Dává tak prý smysl, aby stanice nesla název podle něčeho, kvůli čemu do lokality míří většina cestujících. „Obecně s tímto návrhem ROPID souhlasí,“ reagoval tiskový mluvčí Filip Drápal.

Jednotná logika názvů uzlů MHD a železnic

ROPID má v rámci přejmenovávání stanic v Praze již delší dobu velké plány. Ty nynější vycházejí hlavně z postupné integrace železnice do systému městské hromadné dopravy – třeba minimálně doplnění slova „nádraží“ k původnímu názvu stanice. Jako příklad lze použít třeba radou nedávno odsouhlasenou změnu: Smíchovské nádraží, které bude přejmenováno na Nádraží Smíchov, čímž došlo ke sjednocení názvosloví pražských nádraží. „V povrchové dopravě vyjma nádraží Zličín již ke sjednocení došlo, v případě metra se čeká na významnější impuls (například dostavba nových nádraží),“ doplnil dále Drápal.

ROPID už v roce 2019 představil první koncepci možných změn, která byla ve své době silně výbušná a veřejností velmi kritizována. Podle informací e15.cz je nyní na stole její „odlehčená verze“ čítající dalších zhruba dvacet možných změn názvů v pražské MHD. Jednou z nich je výše zmíněná Českomoravská, ale třeba také Radlická, která by mohla namísto na několikakilometrovou ulici odkazovat na „lokálnější“ oblast –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Radlice.

Politikům vadí Olbrachtova, odborníkům zase Vltavská

Pouze v rovině diskuzí jsou nyní plány týkající se dalších stanic metra, nejaktivnější úvahy směřují třeba k přejmenování Náměstí republiky, a to na Masarykovo nádraží. Obdobnou logiku změny názvu jako u Českomoravské by nicméně mohlo dojít k přejmenování stanice Vltavská, z níž by se díky velkému železničnímu uzlu hned nad ní mohlo stát Nádraží Bubny. Samotná ulice Vltavská v lokalitě navíc vůbec není.

Došlo by tak jednak ke zpřehlednění pro turisty, jednak k usnadnění práce uživatelů s vyhledávači dopravních spojení v rámci Prahy a Česka, které pracují na základě klíčových slov. „Toto sjednocení je důležité z důvodů stále většího zapojování železnice do Pražské integrované dopravy, vyššího používání mobilních aplikací Idos, lítačka, mapy.cz nebo Google, a také z důvodu napojení mezinárodního Letiště Václava Havla na železnici,“ argumentuje dále Drápal za ROPID. O těchto změnách ale musejí rozhodnout pražští politici. Napřed v rámci městských částí, posléze v rámci Rady HMP.

Se změnami názvů stanic – i těch plánovaných – bude ještě v Praze s blížícím se zprovozněním metra linky D živo. Například na Praze 4 se místní politici vzepřeli původním plánům – vycházejícím z pracovní verze návrhu linky D, jejíž základy vznikly ještě za minulého režimu – na pojmenování stanice metra D Olbrachtova po spisovateli Ivanu Olbrachtovi. Místní proto navrhují jednoslovný název Ryšánka.

„Nevíme, kdo pracovní názvy navrhl, nicméně například Olbracht jako semilský rodák byl sice významným spisovatelem, ale rovněž kontroverzním a velmi aktivním politikem, který byl po roce 1945 členem ÚV KSČ a výkonným funkcionářem ministerstva informací v temných 50. letech. Nechceme plivat na Olbrachtovo jméno jako spisovatele, ale proč bychom dnes měli pojmenovávat stanici metra po angažovaném komunistovi,“ ptá se radní Prahy 4 Jaroslav Míth a dodává: „Semily zachovaly jeho sochu i ulici, ale čestné občanství mu odebraly. Zachovejme pojmenování ulice, ale novým věcem dávejme jiné názvy, obzvláště když nová stanice se Olbrachtovy ulice jen lehce dotýká.“ S městskou částí navrhovaným názvem Ryšánka ROPID již souhlasil.

Všechno nejlépe naráz

Pokud město rozhodne na základě doporučení ROPID, Odboru dopravy MHMP, Dopravního podniku hl. m. Prahy i Místopisné komise o přejmenování, pak taková změna musí proběhnout v jeden okamžik a alespoň vždy na jedné lince metra jako celku.

„Změnit jeden název stanice vyvolá vícenáklady na všech stanicích metra nejen dané linky, ale i celé sítě metra z důvodu výměny informačních portálů, map a ukazatelů. Lze tedy vyloučit, že proběhne na lince metra B změna u stanice Českomoravská na jaře příštího roku a Nádraží Smíchov například o rok později,“ vysvětluje Drápal. Časový plán, minimálně pro Českomoravskou, je nicméně jasný a souvisí s otevřením stanice Českomoravská na jaře roku 2026.