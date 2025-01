Počínaje pondělkem se pro cestující v Praze zhruba na rok uzavřou stanice metra C Pankrác a metra B Českomoravská. Důvodem je jejich rekonstrukce a v případě Pankráce i výstavba přestupů na budovanou linku D. Do obnovení provozu budou vlaky oběma stanicemi jen projíždět. Lidé mají místo Českomoravské využívat stanici Vysočanská a místo Pankráce stanici Pražského povstání a poté tramvajovou linku 19, informoval pražský dopravní podnik. Všechny spoje pražské MHD pak budou ode dneška do 23. února kvůli každoročně nižšímu počtu cestujících na počátku roku jezdit v delších intervalech.