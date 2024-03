Průměrný řidič v Praze ztratí ročně 151 hodin v kolonách, další hodiny pak stráví hledáním volného parkovacího místa. Pravidelná zpoždění nabírají i některé centrální linky tramvají. A město musí do toho dotovat jak hromadnou dopravu, tak parkování. Neutěšenou situaci chce vyřešit pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) reformou a zdražením parkování nebo zpoplatněním vjezdu do centra. Jeho koaliční partneři z ODS by zase rádi zvýšili ceny jízdného v MHD. A tak je možné, že ve výsledku zdraží zkrátka všechno.

Reforma parkování, kterou rozeslal magistrát v prosinci městským částem k připomínkám, zahrnovala například celoměstské parkovací karty pro návštěvníky, možnost pro rezidenty platit méně za menší oblast povoleného parkování, umožnění měsíčních plateb nebo zvláštní povolení pro zásobování. Ruší také přenosná parkovací oprávnění nebo parkování zdarma pro elektromobily. „To, co leží na stole, je návrh odboru dopravy, nikoliv politicky schválený finální tisk. Ten budou ještě připomínkovat městské části i odborné instituce,“ řekl Martin Sedeke (ODS), šéf výboru pro dopravu, na úterní debatě k parkování pořádané Pražskou hospodářskou komorou.

Hřib v současnosti vypořádává velké množství připomínek, které mají k návrhu nejen jednotlivé městské části, ale i jeho koaliční partneři ze Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, a z hnutí STAN. Na koaliční úrovni se řeší zejména možné zvýšení rezidenčního parkovného ze současných základních 1200 korun. „Přesnou částku v tuto chvíli nikdo nezná. Máme pouze metodiku, jak k ní dojít,“ říká Sedeke. „Pokud bychom vycházeli z historického poměru ceny měsíčního parkování ke mzdě, pak by současná cena parkování byla přibližně 6800 korun,“ vysvětluje Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz (CETA).

Ukázka nového reklamně-informačního systému v pražském metru • EUDI

Podle Hřiba je důležité zdražit parkovné hlavně z toho důvodu, že vybrané poplatky, které dosahují ročně kolem půl miliardy korun, dnes na údržbu pražských parkovacích míst nestačí. Výše parkovného je otázkou politické dohody a je možné, že se stane předmětem koaličního výměnného obchodu. Zástupci koaliční ODS totiž tvrdě prosazují zvýšení ceny ročního kuponu na MHD. Dohoda by patrně vedla ke zdražení obojího.

Problémy s vymáháním pokut

Jeden z návrhů počítá s tím, že by se na výši parkovného mohly podílet i městské části. „Dokud nebude naprosto jasně nastavený nový systém fungování, nemá smysl navrhovat ceny,“ nechce ale spekulovat radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola. Podle Miroslava Čadského z magistrátního oddělení organizace dopravy musí cenotvorba vzniknout na základě politické diskuze podložené daty, upozorňuje ale na složitou vymahatelnost pokut a dokazování přestupků. „Důležité je upozornit, že veřejná doprava je dlouhodobě dražší, než parkování,“ říká.

Mezi městskými částmi se navíc rozhořel spor o návrh na omezení návštěvnického parkování na modrých zónách, což má vyřešit nedostatek parkovacích míst pro rezidenty v bezprostředním okolí. Rezidenti mají nově dostat 120 hodin ročně pro parkování návštěv. Některé městské části to podporují, jiným to přijde příliš komplikované a raději by ponechali současné řešení. Centrálním částem se také nelíbí návrh na zavedení zvláštního povolení parkování pro vozy zásobování.

„Parkovací zóny by neměly být vnímány jako zdroj příjmů městské části. Měli bychom k nim spíše přistupovat jako k nutné regulaci,“ říká Zdeněk Lokaj z dopravní fakulty ČVUT. Zóny by podle něj měly vzniknout ideálně tři, jedna navíc pro obyvatele vytížených lokací v okolí sportovních a kulturních institucí.

Omezení tranzitu v centru

Velký spor mezi městskými částmi i v rámci koalice se vede také kolem omezení vjezdu do centra města, kde se kvůli automobilové dopravě zpožďují tramvaje. Týkat se to má Smetanova nábřeží a jeho okolí, a také souběžné části Malé Strany. Hřib dříve navrhl zpoplatnit jednorázový vjezd 200 korunami, samozřejmě s výjimkami pro rezidenty, zásobování nebo místní podnikatele. Návrh podporuje přirozeně hlavně Praha 1, sousední Praha 2 je největším odpůrcem, neboť se bojí, že se doprava přelije právě do jejích ulic.

Hřib nyní připouští i další formy řešení. „Zpoplatnění samozřejmě není jediný možný nástroj, jak dosáhnout omezení zbytného tranzitu na Smetanově nábřeží a Malé Straně, ke kterému jsme se zavázali v programovém prohlášení rady,“ říká náměstek. „Já osobně se tedy nebráním ani jinému způsobu omezení, pokud by tu byla schůdnější varianta.“

Zpoplatnění je navíc problematické i legislativně. „Možnosti jiného řešení samozřejmě jsou, důležité však je nějak začít. A opravdu se nejedná pouze o akci Prahy 1, ale na Karlův most a okolí by snad měl být pyšný každý,“ říká Ryvola. „Možný posun ve zklidnění dopravy na Praze 1 by přinesla změna v přístupu kontroly a restrikce parkování, neboť když bude známo, že se mi parkování v centru opravdu prodraží, raději využiji skvělé služby MHD a auto nechám raději doma,“ navrhuje radní.

Podle Sedekeho mohou vytížené dopravě v centru ulevit odstavná parkoviště. Během následujících třech měsíců by měla začít výstavba Park & Ride parkoviště na Opatově, před třemi lety zase město dokončilo parkovací dům na Praze 14 u stanice metra Černý Most. „Připravujeme výstavbu terminálu na Zličíně, ve spolupráci s obchodním domem by zde mělo vzniknout přibližně tisíc míst,“ říká zastupitel za Praha sobě Adam Scheinherr. Parkovacích míst v P+R domech je nyní v Praze zhruba 4300, ani ty ale kapacitně dojíždějícím nestačí.

Podnikatelé chtějí více míst

Firmy podnikající v centru Prahy považují situaci s parkováním za tíživý problém. Vyplývá to z čerstvého průzkumu Centra ekonomických a tržních analýz, který má e15 k dispozici. Analytici se ptali více než šedesátky lokálních podnikatelů, jaké jsou jejich zkušenosti s parkováním v centru metropole. Ačkoliv aktivně v centru u své kanceláře nebo provozovny parkuje 9 z 10 podnikatelů, vlastní parkovací místa jich má pouze osm procent. Většina z nich využívá parkování na veřejném prostranství nebo si parkovací místa pronajímá. Dvě pětiny dotázaných považují nabídku parkování v okolí pracoviště za zcela nedostatečnou.

Většina podnikatelů si také stěžuje na nedostatek místa pro zásobování. Asi dvě třetiny podnikatelů považují výši parkovného za správně nastavenou, pro třetinu je ale parkování příliš drahé. S problémy se potýkají zejména řemeslníci, kterým nestačí přijet na pár desítek minut, ale často potřebují u zákazníka zaparkovat i na několik hodin.

Situaci by podle podnikatelů zlepšila zejména výstavba velkokapacitních parkovacích domů, elektronizace systému a třeba monitoring obsazenosti, nebo také efektivnější a flexibilnější vymáhání přestupků.