Přijdou další protesty? Francouzské dráhy zruší přes dva tisíce pracovních míst | E15.cz

Do sezony vstupoval v roli kapitána Sparty, byl jejím nejlepším střelcem z předešlého ročníku. Podzim končil na lavičce, v roli odstaveného hráče. Josef Šural má za sebou divoký veletoč, který z něj udělal na Letné personu non grata. Nyní se proto usilovně řeší, co dál. Reprezentační útočník odmítl nabídku amerického klubu New York City, další zájemci na jeho dveře nebuší. Setrvání v prvním týmu Pražanů je při tom prakticky vyloučené. V zamčené části článku najdete nejen informace o Šuralově nejbližší budoucnosti, ale také polemiku redaktorů Sportu o tom, zda se Sparta ke svému kapitánovi chová správně.