Prodejce letenek Kiwi se znovu propadl do ztráty, činí téměř čtvrt miliardy korun

Firma Kiwi.com, která prodává letenky, se po předloňském mírně ziskovém hospodaření znovu propadla do ztráty. Činila 9,4 milionu eur, což je v přepočtu podle jednotného ročního kurzu zhruba 236 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin. S výjimkou zisku 13 milionů korun v roce 2023 je společnost ve ztrátě od předcovidového roku 2019, od té doby součet ze ztrátových let včetně loňska činí 2,2 miliardy korun.