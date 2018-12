Provoz brněnského hlavního nádraží se výrazně omezí. Většina vlaků zastaví jinde | E15.cz

Soud Evropské unie v pondělí potvrdil, že Velká Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU. Rozhodnutí by se muselo uskutečnit v souladu s britskou ústavou. Výsledkem by podle soudu bylo, že země by zůstala členem společenství za stejných podmínek jako dosud.