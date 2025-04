Nový systém regulace sdílených dopravních prostředků připravuje město od loňska. Bude založen na smlouvách mezi Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na k tomu určených veřejných prostranstvích. Koloběžky na nich nebudou moci parkovat. Koloběžky, které by nařízení porušovaly a přesto na daném území parkovaly, bude město odstraňovat.

Hřib připustil, že teoreticky by si provozovatelé koloběžek mohli nasmlouvat vlastní stanoviště se soukromníky, ale to by bylo velmi komplikované a město nepředpokládá, že by se to stalo. Provozovatelé mají jiný pohled na věc.

„Aktuální jednání a budoucí smlouvu s TSK vnímáme jako nastavení nových pravidel provozu a parkování. Budeme nadále jednat jak s městskými částmi, TSK, tak i se soukromými majiteli pozemků, abychom mohli našim uživatelům nabízet co nejlepší službu. Jako velkou škodu vnímáme, že město opět ignoruje největší problém s provozem jak koloběžek, tak kol, a to je absolutní nedostatek vhodné oddělené infrastruktury. To nadále zůstává bezpečnostním rizikem pro všechny pohybující se městem,“ říká pro e15 ředitelka Lime pro veřejnou politiku Lucie Krahulcová.

Plošné zákazy nepovažuje za správné řešení pro uživatele či město ani konkurenční provozovatel sdílených elektrokoloběžek Bolt. „To, co bylo prezentováno na tiskové konferenci v poledne, je pro nás novinka. Bolt a další poskytovatelé sdílené mobility se snaží o konstruktivní a hlavně funkční řešení již dlouho, avšak ze strany magistrátu a TSK se nám po dobu několika měsíců nedostávalo odpovědí na problematické body, které smlouva například vůbec neobsahuje,“ tvrdí provozní manažer Boltu Marek Pazderka.

Návrh nové legislativy prý společnost - stejně jako konkurenti - obdržela teprve před třemi týdny. Připomínkové řízení zatím nezačalo. „Bolt je už více než rok připraven jednat i o samoregulaci a omezeních například v historickém centru. Klíčová je však ochota všech zúčastněných stran vést věcný dialog. Odebrat lidem možnost využívat sdílené elektrokoloběžky v městských částech, které nejsou tak rušné a zatížené turismem nedává smysl,“ dodává Huk. V těchto částech města prý tato forma mikromobility dlouhodobě funguje bez zásadních problémů a přináší reálný užitek.

Sdílené elektrokoloběžky v Praze způsobují potíže

Bolt v Praze poskytuje vedle elektrokoloběžek i sdílená elektrokola a uvádí, že z dosud nasbíraných dat vyplývá, že elektrokoloběžky představují z pohledu městské mikromobility vhodnější a efektivnější řešení. Ve srovnání s elektrokoly i mechanickými koly mají být výrazně kompaktnější, lehčí a jednodušší pro uživatele při manipulaci i parkování. Zároveň kladou menší nároky na městský prostor, což je v hustě zastavěných oblastech zásadní výhoda, tvrdí Bolt.

Opačný názor dlouhodobě prezentují nespokojení obyvatelé městských částí v centru Prahy. Nelíbí se jim hlavně zanechávání koloběžek takřka kdekoliv, tedy i na místech, kde překážejí chodcům. V řadě případů koloběžky končí také ve Vltavě.

„Máme takřka dvojnásobný počet přestupků elektrokoloběžek než kol, takřka pětinásobný počet pokut,“ uvedl na tiskové konferenci ředitel TSK Filip Hájek.