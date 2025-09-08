První na světě. České dráhy zařazují do flotily vysokorychlostní lokomotivy Siemens Vectron
České dráhy převzaly prvních osm nových vysokorychlostních lokomotiv Vectron. Od poloviny září je dopravce začne nasazovat na tuzemských dálkových linkách, nejčastěji mezi Prahou a Starým Městem na Uherskohradišťsku. Nejpozději do konce letošního roku by pak lokomotivy měly jezdit i do zahraničí.
Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec. Dodávku dalších 12 lokomotiv dráhy očekávají do konce roku. Celkově má dopravce u výrobce Siemens Mobility objednáno 50 těchto strojů. Cena za jednu lokomotivu podle dopravce činila kolem 130 milionů korun.
Převzaté lokomotivy jsou novou generací strojů Vectron s maximální rychlostí 230 kilometrů za hodinu. V současnosti dráhy mají ve své flotile více než šest desítek starších typů Vectron, část z nich v pronájmu. Po dokončení dodávek by tak dopravce během příštího roku měl disponovat 111 lokomotivami Vectron.
„S dosavadními lokomotivami Vectron máme u nás velmi dobré zkušenosti a jsem přesvědčen, že i ty nové čeká v našich řadách mnoho let a miliony kilometrů dobré služby," řekl Krapinec. Vyzdvihl zejména rychlost nových strojů. "Svou maximálních rychlostí 230 kilometrů za hodinu nás posouvají do vyšší ligy mezi evropskými dopravci a zároveň pro nás představují důležitý mezikrok směrem k provozu ještě rychlejších vlaků na českých i zahraničních vysokorychlostních tratích,“ podotkl Krapinec.
České dráhy získaly lokomotivy Vectron
Na českých železnicích ale budou jezdit ještě řadu let pomaleji. Na většině tuzemských tratích je maximální povolená rychlost 160 km/h. Od konce srpna pak jezdí až 200 km/h vlaky na části trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Dopravce proto s novými lokomotivami do budoucna počítá primárně na mezistátní dálkové linky do Německa, Rakouska, Dánska nebo Maďarska, kde jsou v provozu nebo se připravují traťové úseky s rychlostí 200 km/h a víc.
ČD provozují zhruba 2000 hnacích vozidel a přes 1600 osobních vozů. Skupina České dráhy loni hospodařila se ziskem 1,3 miliardy korun. Výsledek tak byl o 66 procent horší ve srovnání s rokem 2023, kdy měl dopravce zisk 3,8 miliardy korun.
Největší podíl na zisku měla s hrubým ziskem 2,08 miliardy korun mateřská společnost ČD, která zajišťuje osobní dopravu. Naopak nákladní dopravce ČD Cargo se vloni propadl do ztráty 945 milionů korun. Předloni přitom firma hospodařila se ziskem 733 milionů korun. ČD Cargo v minulých týdnech ohlásila plán na propouštění asi 700 pracovníků do konce roku.