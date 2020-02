Společnosti Air France-KLM loni klesl zisk o 19 procent | E15.cz

Firma je prvním leteckým přepravcem z Evropy, který oznámil celoroční výsledky hospodaření a výhled na letošní rok. Je tedy pravděpodobné, že na hospodaření Air France-KLM se bude nyní pohlížet jako na barometr vývoje a dopadů koronaviru na další letecké společnosti.

Nový typ koronaviru se šíří z čínského města Wu-chan a od konce loňského roku mu podlehlo více než 2000 lidí, drtivá většina v Číně. Peking ale omezil pohyb lidí a řada leteckých společností do Číny nelétá vůbec, anebo jen do vybraných míst mimo ohnisko nákazy. Společnost Air France-KLM lety do pevninské Číny zrušila do konce března a své prognózy opírá o to, že po tomto datu se začne situace vracet k normálu.

„To je hypotéza, s kterou teď pracujeme. Nevíme ale, jak moc věrohodné to je,“ řekl dnes novinářům finanční ředitel Air France-KLM Frédéric Gagey. „Jestliže to potrvá déle, pak ty dopady budou samozřejmě vážnější,“ dodal.

Provozní zisk za loňský rok je zhruba v souladu s odhady analytiků, u tržeb se čekal trochu lepší výsledek. Akcie firmy na burze v Paříži krátce po zahájení obchodování odepisovaly asi tři procenta na 9,45 eura.