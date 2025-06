České vysokorychlostní tratě by se mohly už za tři roky překlopit z „papíru“ do reality. Tedy alespoň částečně. Klíčové souhlasné stanovisko se stavbou úseku z Prosenic do Ostravy totiž dalo v pondělí večer ministerstvo životního prostředí. Vyplývá to z registru posudků o vlivu na životní prostředí EIA, na což upozornil web Zdopravy.cz.