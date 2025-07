Deset tragických leteckých nehod: Sebevražedný pilot, ztracené letouny a fatální chyby

6. Tragédie Lion Air 610: Problémy s technologií a boj o přežití ve vzduchu

Let Lion Air 610, pravidelný let z Jakarty na indonéský ostrov Bangka, skončil tragédií 29. října 2018, když se Boeing 737 MAX 8 po 13 minutách od vzletu zřítil do moře. Stroj, na palubě kterého bylo 189 lidí, měl od začátku letu problémy. Po vzletu se aktivoval varovný systém a letadlo se začalo neřízeně otáčet. Posádka žádala o návrat, ale poté ztratila kontakt. Záznamy z černých skříněk odhalily, že piloty trápily nesprávné údaje o výšce a rychlosti, což vedlo k dramatickému klesání letadla, které po několika minutách náročného boje s automatickými systémy skončilo v moři při rychlosti přes 700 km/h.

Pátrací operace zahrnující nejen indonéské složky, ale i námořnictva Singapuru, trvala týdny. Černé skříňky byly objeveny až několik měsíců po havárii. Zatímco technické problémy s automatickým vyvažovacím systémem byly později uznány, analýza ukázala, že podobná nehoda postihla i další letoun Boeing 737 MAX. Tragédie Lion Air 610 tak otevřela otázky o bezpečnosti nových technologií a schopnosti posádek čelit kritickým situacím, kde člověk proti složitým palubním počítačům prohrává.