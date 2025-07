Až pět miliard ročně pro obce navíc. Systém eTurista zlepší výběr místních poplatků a daní

Bude to určitá obdoba elektronické evidence tržeb, která ukáže, kolik turistů a kde každoročně přenocuje v Česku. Nový systém eTurista ministerstva pro místní rozvoj (MMR), jehož zavedení má v září v závěrečném kole projednat Poslanecká sněmovna, má kromě centralizace dat zlepšit výběr obecních poplatků za pobyt a daní o miliardy korun ročně. Ukazuje to aktuální studie Institutu Turismu ze státní agentury CzechTourism , kterou má web e15.cz k dispozici.

Oproti současnou vládou zrušené EET, která v minulosti narážela na odpor restauratérů nebo hoteliérů, má eTurista jasnou podporu podnikatelů v cestovním ruchu i samospráv. Od opatření, které zavede povinnou registraci ubytovatelů a vedení domovní knihy a knihy hostů, si slibují i posílení pozice vůči konkurenčním internetovým službám typu Airbnb nebo Booking. Ti, kteří je jako poskytovatelé ubytování využívají, podle MMR a starostů často nezapisují svoje zákazníky a neodvádějí daně.

Evidovat hosty ubytovacích zařízení je v České republice a v ostatních zemích Evropské unie povinné dlouhodobě. Nejde o nic nového ani ve světě. To je důvod, proč zavedení elektronického registru ukládá prostřednictvím směrnice Evropská komise. ČR se tak implementaci eTuristy do českého právního řádu nevyhne, platit má od července příštího roku.

Radnicím utíká spousta peněz

„Evidence pomocí systému eTurista zachovává stávající podmínky, pouze je převádí do elektronické formy. Nejedná se proto o větší administrativu ani pro podnikatele, naopak ji sníží. Údaje už nebudou vyplňovat třikrát, ale jen jednou,“ říká šéf České unie cestovního ruchu Jakub Juračka.

Po registru volají obce, které potřebují vědět, kolik lidí se v jejich katastrech ubytovává. Tyto informace potřebují nejen kvůli poplatkům za ubytování, ale i pro zajišťování a plánování různých služeb, jako jsou doprava, odvoz odpadků nebo kapacita čistíren odpadních vod. „Radnice dnes tyto údaje vůbec nemají,“ upozorňuje ředitel legislativní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.

Problémem pro samosprávy, které mají nárok mimo jiné na necelou čtvrtinu výnosu z DPH, jsou také daňové úniky, za nimiž stojí internetové platformy. „Jsou opravdu velké, dosahují jednotek miliard korun ročně. Města jako Praha nebo Brno mají určitý aparát a jsou schopny kontroly. Ale malé, a přitom turisticky velmi zatížené obce na to nemají kapacity,“ poukazuje na slabiny nynější praxe Jiránek.

Nástroj proti nekalé konkurenci

Juračka potvrzuje, že dosavadní evidence nezahrnuje přehled individuálních ubytovacích zařízení. „A to přesto, že jsou podstatnou složkou a výkonností cestovního ruchu a mají také významný dopad na cestovní ruch v jednotlivých obcích. A to například ve Špindlerově Mlýně,“ dodává. Hojně navštěvované krkonošské středisko zimních sportů i častý cíl letních dovolených prý ročně přichází kvůli děravému zapisování turistů o 50 milionů korun ročně.

I Jiránek považuje za největší nedostatek stávajícího modelu to, že neumožňuje údaje a uhrazené částky ověřovat. „A zvlášť u internetových zprostředkovatelů ubytování. Že je v obci penzion nebo ubytovna využívající tyto platformy, starostové vědí, ale nemají nástroje, jak je kontrolovat,“ uvádí.

Zjevně je to nekalá konkurence vůči hotelům a penzionům, které dodržují předpisy. „Toto obcházení zákonů nutí zastupitelstva zvyšovat místní poplatky na úkor poctivých firem. Takže na to nakonec doplácejí všichni včetně turistů,“ podotýká Jiránek.

Svaz měst a obcí je přesvědčen, že nový registr, který bude počty turistů a všechny peněžní odvody evidovat bez složitého papírování, starostům jednoznačně pomůže. Výhodou bude i to, že se budou moci dohodnout s poskytovateli ubytovacích služeb na paušálním hrazení poplatků. Odpadlo by tak odvádění taxy za každého jednotlivého hosta.

Statisíce turistů mimo evidenci

Podle studie Institutu turismu přenocovalo loni v Česku téměř 110 milionů turistů. Je ale velký rozdíl mezi daty mobilních operátorů a údaji Českého statistického úřadu. Oficiální kapacita ubytovacích zařízení v ČR činí přes 890 tisíc lůžek, což odpovídá 325 tisícům takzvaných lůžkonocí ročně.

„Existuje vysoké procento neregistrovaných ubytovacích kapacit, které při plné evidenci pomocí systému eTurista podstatně ovlivní výběr poplatku za pobyt a také motivaci obcí zavést na svém území povinnost odvodu tohoto poplatku,“ uvádí autoři studie.

Celkový výnos z taxy za loňský rok ještě není k dispozici, v roce 2023 dosáhl 1,46 miliardy korun. Institut turismu odhaduje, že ušlý výnos dosahuje 1,58 miliardy.

Po zavedení eTuristy, který zjednoduší kontrolu, lze pak očekávat růst poplatku, jehož strop činí 50 korun za osobu a noc. Čtvrtina z více než 6200 obcí ale vybírá jen dvacetikorunu, některé ještě méně. Padesátikorunu požaduje jen pět desítek samospráv.

Pokud by fungoval eTurista, výtěžek z poplatku by podle studie přesáhl tři miliardy korun. A při zvýšení taxy o pouhé čtyři koruny by to bylo přes 4,5 miliardy.

Z návrhu už vypadlo šmírování

Začátkem roku čelily navrhované mantinely, podle nichž měl eTurista fungovat, kritice. Předloha získala anticenu Velký bratr, vážné výhrady vznášel i Úřad pro ochranu osobních údajů. V květnu proto členové sněmovního výboru pro veřejnou správu z vládních i opozičních stran podpořili pozměňovací návrh, který omezí sběr a centralizaci dat o ubytovaných turistech. Evidovat se bude jen rok narození a obec trvalého pobytu daného člověka.

Otázkou je, zda sněmovna stihne normu schválit do říjnových voleb, byť už získala širokou politickou podporu. Kdyby takzvaně spadla pod stůl, musela by se začít projednávat zase od začátku.