Předplatné

RegioJet si jde pro miliardy na dluhopisový trh. Chce nové vagóny od Deutsche Bahn

Železniční doprava v České republice

Železniční doprava v České republice Zdroj: E15 Michael Tomeš

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Brněnský dopravce RegioJet nabídne investorům dluhopisy v objemu 1,5 miliardy korun s možností navýšení až na čtyři miliardy. Získané prostředky plánuje využít k nákupu souprav od německých drah a k posílení své konkurenceschopnosti na české i zahraniční železnici. Vyplývá to z informací v Prospektu zajištěných dluhopisů, který má firma na svém webu. Majitel Radim Jančura takto financoval svoji expanzi už v roce 2019, uvedl web Zdopravy.cz, který dnes na vydání dluhopisů upozornil.

Nyní usiluje pomocí nákupu dalších vozů o modernizaci svého vozového parku, zvýšení kapacity a posílení konkurenceschopnosti, vyplývá z prospektu. Jančura se chystá nejen na soutěže ministerstva dopravy na rychlíkové linky, ale také na krajské soutěže. Vagóny v soupravě s lokomotivou už se v krajské dopravě skoro nevyskytují a vagóny jsou vhodné na rychlících či vlacích vyšší kategorie. Zároveň Jančura expanduje i za hranice v nedotované dopravě, před několika dny vstoupil na polskou železnici, kde začal provozovat vnitrostátní spojení mezi Krakovem a Varšavou.

Dluhopisy budou vydané 23. října a splatné budou po pěti letech, úroky bude RegioJet vyplácet dvakrát ročně. Dopravce je vydává ve spolupráci s Českou spořitelnou a Komerční bankou prostřednictvím své dceřiné společnosti RegioJet Finance 2. S dluhopisy se bude obchodovat na Burze cenných papírů Praha.

RegioJet v současnosti zajišťuje o něco více než desetinu výkonů v osobní dopravě na české železnici a jeho cílem je získat další podstatný díl. Již nyní má jistotu, že převezme například rychlíkovou linku z Prahy do Brna a Jihlavy přes Havlíčkův Brod od Českých drah, o něco později od Arrivy soubor rychlíkových linek ve středních, severních a severovýchodních Čechách.

Tržby firmy v posledních letech díky postupné expanzi rostou, loni činily 4,1 miliardy a zisk po zdanění činil 287 milionů korun.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Volební kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů