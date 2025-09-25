RegioJet si jde pro miliardy na dluhopisový trh. Chce nové vagóny od Deutsche Bahn
Brněnský dopravce RegioJet nabídne investorům dluhopisy v objemu 1,5 miliardy korun s možností navýšení až na čtyři miliardy. Získané prostředky plánuje využít k nákupu souprav od německých drah a k posílení své konkurenceschopnosti na české i zahraniční železnici. Vyplývá to z informací v Prospektu zajištěných dluhopisů, který má firma na svém webu. Majitel Radim Jančura takto financoval svoji expanzi už v roce 2019, uvedl web Zdopravy.cz, který dnes na vydání dluhopisů upozornil.
Nyní usiluje pomocí nákupu dalších vozů o modernizaci svého vozového parku, zvýšení kapacity a posílení konkurenceschopnosti, vyplývá z prospektu. Jančura se chystá nejen na soutěže ministerstva dopravy na rychlíkové linky, ale také na krajské soutěže. Vagóny v soupravě s lokomotivou už se v krajské dopravě skoro nevyskytují a vagóny jsou vhodné na rychlících či vlacích vyšší kategorie. Zároveň Jančura expanduje i za hranice v nedotované dopravě, před několika dny vstoupil na polskou železnici, kde začal provozovat vnitrostátní spojení mezi Krakovem a Varšavou.
Dluhopisy budou vydané 23. října a splatné budou po pěti letech, úroky bude RegioJet vyplácet dvakrát ročně. Dopravce je vydává ve spolupráci s Českou spořitelnou a Komerční bankou prostřednictvím své dceřiné společnosti RegioJet Finance 2. S dluhopisy se bude obchodovat na Burze cenných papírů Praha.
RegioJet v současnosti zajišťuje o něco více než desetinu výkonů v osobní dopravě na české železnici a jeho cílem je získat další podstatný díl. Již nyní má jistotu, že převezme například rychlíkovou linku z Prahy do Brna a Jihlavy přes Havlíčkův Brod od Českých drah, o něco později od Arrivy soubor rychlíkových linek ve středních, severních a severovýchodních Čechách.
Tržby firmy v posledních letech díky postupné expanzi rostou, loni činily 4,1 miliardy a zisk po zdanění činil 287 milionů korun.