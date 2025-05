RegioJetu se loni dařilo, dopravce zvýšil tržby i zisk

Tržby dopravce RegioJet z vlakové dopravy loni meziročně vzrostly o 700 milionů korun a dosáhly 4,1 miliardy korun. Zisk firma zvýšila o 58 milionů korun na 287 milionů korun. Vlaky RegioJetu v loňském roce přepravily zhruba devět milionů cestujících, o milion více než o rok dřív. Zájem cestujících se zvýšil především o mezinárodní spoje. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí společnosti Alexandra Janoušek Kostřicová a vyplývá to i z výroční zprávy firmy .

Díky rekordnímu hospodářskému výsledku za loňský rok má RegioJet vlastní zdroje, které mu umožní získat bankovní financování pro další rozvoj, uvedl majitel společnosti Radim Jančura. „Vedle modernizace stávajících vlakových souprav intenzivně investujeme také do rozšíření vozového parku, aktuálně osm miliard korun, které směřují do nákupu téměř 50 nových a nízkopodlažních souprav,“ uvedl Jančura.

RegioJet provozuje komerční linky z Prahy na Ostravsko a na Slovensko a z Prahy přes Brno do Vídně a Budapešti. Jezdí také z Prahy do polské Přemyšle. Provozuje také vlakové spoje na základě objednávky ministerstva dopravy a některých krajů. V minulém roce firma zaměstnávala 1086 lidí, o 55 víc než na konci roku 2023.

V současnosti se firma připravuje na převzetí elektrifikovaných linek v Ústeckém kraji od prosince příštího roku. Od stejného termínu bude provozovat také rychlíky z Prahy do Brna a do Jihlavy přes Havlíčkův Brod. „Během dalších pěti až sedmi let chceme získat v soutěžích 30 až 40 procent trhu,“ uvedl Jančura. V mezinárodní dopravě se RegioJet chystá zavést spoje na vnitrostátních linkách v Polsku. Aktuálně je ve fázi plánování a příprav.

Českým drahám, největšímu železničnímu dopravci v ČR, loni vzrostl počet cestujících o tři procenta na 168,8 milionu. Zisk firmy dosáhl 1,3 miliardy korun. Výnosy z osobní dopravy činily 33,3 miliardy korun, meziročně o tři miliardy více. Dopravce Arriva vlaky zatím loňské výsledky nezveřejnil.