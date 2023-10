Skútry i rikši. Jihovýchodní Asie přesedá na vyměnitelné baterie | e15.cz

Nejen vynikající kuchyně a exotická příroda, ale i dokonalá kakofonie, kterou svými zvuky vytváří nesčetné množství rikš, skútrů či motorek, neodmyslitelně patří k typickým znakům jihovýchodní Asie. Tedy alespoň dosud patřila. Ve státech jako Vietnam, Thajsko, Indonésie, Filipíny a mnoha dalších se totiž rozbujel byznys s dvojkolkami či tříkolkami, které pohání vyměnitelná baterie, natolik, že mohou velmi brzy tvořit mainstream. Region by tak sice ztratil tradiční mumraj, také by se ale zbavil nemalého množství emisí. A podle výpočtů, na které odkazuje Economist, by navíc uživatelé díky systému výměny baterií ušetřili za provoz.