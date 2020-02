OBRAZEM: Rolls–Royce na lanovce, či delfíni v letadle | E15.cz

„Speciální přepravy vyžadují pečlivou přípravu a plánování, které může být v řádu týdnů, ale i několika měsíců. Tímto způsobem se přepravují strojírenské produkty, technologické celky či velké konstrukce. Speciálních zásilek přepravíme v průměru i několik desítek ročně,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu logistické firmy Gebrüder Weiss. Při přepravě nadměrných nebo specifických zakázek se využívá všech myslitelných dopravních možností. Jejich škála je velice pestrá a nechybějí ani rarity.

„Mezi jedny z nejzajímavějších speciálních přeprav, které jsme realizovali, se řadí přeprava automobilu Rolls-Royce z roku 1930 na zimní výstavu do švýcarského muzea, které je umístěno na hoře v nadmořské výšce 2500 metrů. Po zvážení všech alternativ jsme nakonec usoudili, že nejlepším způsobem dopravy bude speciální uchycení vozu pod lanovku a následné vyvezení na vrchol hory,“ říká Kodada.

Další z raritních převozů byl přesun delfínů z rakouského Lince do Tel Avivu, a to letecky a první třídou. Transport byl pro delfíny upraven tak, aby byl co nejpohodlnější a průběžně probíhala kontrola správnosti jejich životních funkcí. Jednou z nejdelších přeprav byl pak například transport trolejbusů z Česka do Uzbekistánu, trasa měřila až 6500 kilometrů. „Velkou akcí pro nás také byla přeprava lanovkového systému o hmotnosti 450 tun do mexického města Puebla. Šlo o logisticky náročný projekt, který byl obtížný i z hlediska termínu, lanovka musela být dopravena na místo co nejrychleji. Na letiště bylo zboží dopravováno celkem 25 návěsy a 3 dodávkami. Letecky pak přepravu zajišťovaly 4 charterové lety Boeingu 747 F,“ doplnil Kodada.